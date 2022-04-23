На 11,7% подорожчала паска: Великодній кошик 2022 відчутно подорожчав

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Великдень 2022 в Україні буде особливим через повномасштабне вторгнення росії. Великодній кошик на сім’ю з чотирьох осіб, який складається з паски, яєць, домашньої ковбаси, буженини, сала, вершкового масла, твердого сиру, хріну та солі, коштуватиме близько 972 грн. Це на 192 грн (24,6%) дорожче, ніж торік, коли вартість такого ж набору продуктів становила 780 грн.

Такі підрахунки зробили науковці «Інституту аграрної економіки», взявши за основу середні ціни супермаркетів України станом на початок квітня. За словами академіка НААН Юрія Лупенка, подорожчання паски на 11,7% порівняно з 2021 р. зумовлено різким зростанням цін на основні складові: борошно, молоко і масло вершкове.

Найдорожчими складовими традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса, буженина, сало. Також значно подорожчали молочні продукти. З переліку складових святкового кошику лише ціна на яйця залишилася на рівні початку квітня минулого року (36 грн за десяток), тоді як ціни на решту продуктів зросли на 11,7-58,0%.

- Цьогорічне досить суттєве зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідком воєнних дій: суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки та українських сімей, скороченням виробництва, дефіцитом та подорожчанням пального, перебоями та ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть щодо найближчих планів, – пояснив Юрій Лупенко.



