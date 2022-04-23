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Кременчук, Допомога військовим

Три автомобілі та тепловізори: кременчужани за підтримки волонтерки Ольги Назарової наближають перемогу

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 519

 

Звіт за майже два місяці роботи на перемогу рідної Укркїни

Волонтерка з Кременчука Ольга Назарова відвітувала за два місяці роботи. За період з 24 лютого до 21 квітня вдалося зібрати 952 747 грн. 

Витрачено 929 415 грн. За ці кошти для ЗСУ, добровольців та ТрО придбали:

  • Автомобілі - 3 (307 241 грн);
  • Мікроавтобус - 1 (75 000 грн);
  • Тепловізори (6) та тепловізійні приціли (2) - 296 243 грн;
  • Прилади нічного бачення - 4 (38 000);
  • Військова форма - 76 225 грн;
  • Амуніція - 93 793 грн;
  • Пальне - 12 646 грн;
  • Ремонт автомобілів - 30 267 грн.
«Кременчуцький ТелеграфЪ» за кошти, передані читачами, відремонтував автівку для військових медиків
- Величезна, безмірна подяка вам, Люди, що допомагаєте нашим захисникам! Дай Бог здоров'я, достатку і мирного неба вам і всім вашим близьким!!! Ми з вами - не Притула і не фонд «Повернись живим». Але ж подивіться - наш внесок у Перемогу теж відчутний! Ми можемо все, коли ми разом!!! Зараз на волонтерському рахунку 23 332 грн. Продовжуємо збір коштів на повнопривідний автомобіль для медиків на фронт. І з'явилась можливість придбати якісні тепловізори за дуже доступною ціною. Тепловізори і автомобілі - потреба номер один у бійців, - зауважиа волонтерка Ольга Назарова. 

Картка ПриватБанку: 4149 6090 1335 4404, Назарова Ольга.

Для валюти: PayPal: olga2542@gmail.com


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Автор: Альона Душенко

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Теги: допомога війна
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