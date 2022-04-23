Три автомобілі та тепловізори: кременчужани за підтримки волонтерки Ольги Назарової наближають перемогу

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Волонтерка з Кременчука Ольга Назарова відвітувала за два місяці роботи. За період з 24 лютого до 21 квітня вдалося зібрати 952 747 грн.

Витрачено 929 415 грн. За ці кошти для ЗСУ, добровольців та ТрО придбали:

Автомобілі - 3 (307 241 грн);

Мікроавтобус - 1 (75 000 грн);

Тепловізори (6) та тепловізійні приціли (2) - 296 243 грн;

Прилади нічного бачення - 4 (38 000);

Військова форма - 76 225 грн;

Амуніція - 93 793 грн;

Пальне - 12 646 грн;

Ремонт автомобілів - 30 267 грн.

- Величезна, безмірна подяка вам, Люди, що допомагаєте нашим захисникам! Дай Бог здоров'я, достатку і мирного неба вам і всім вашим близьким!!! Ми з вами - не Притула і не фонд «Повернись живим». Але ж подивіться - наш внесок у Перемогу теж відчутний! Ми можемо все, коли ми разом!!! Зараз на волонтерському рахунку 23 332 грн. Продовжуємо збір коштів на повнопривідний автомобіль для медиків на фронт. І з'явилась можливість придбати якісні тепловізори за дуже доступною ціною. Тепловізори і автомобілі - потреба номер один у бійців, - зауважиа волонтерка Ольга Назарова.

Картка ПриватБанку: 4149 6090 1335 4404, Назарова Ольга. Для валюти: PayPal: olga2542@gmail.com



