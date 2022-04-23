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Рашисти, які вбивали та катували людей у Бучі, зараз воюють під Ізюмом і зазнають втрат

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 493

 

Для формування додаткових резервів завершили підготовку підрозділу приватної військової кампанії «Вагнер» чисельністю до 200 осіб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 6.00 23 квітня. Розпочалася 59 доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Російська федерація продовжує вести повномасштабну збройну агресію проти України.

Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпечення сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Підрозділи окупантів здійснюють перегрупування.

Ворог не припиняє завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. З метою уточнення положення наших військ на Сумському напрямку противник задіяв БПЛА з району населеного пункту Глушково.

Зберігається загроза ракетно-авіаційних ударів із зазначених напрямків. Крім того, не виключається здійснення противником провокацій на українсько-російському кордоні із звинуваченням у них представників Сил оборони України.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках діє угруповання військ противника, що складається з окремих підрозділів 8 і 49 загальновійськових армій, 22 армійського корпусу, берегових військ чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ. Ворог основні зусилля зосереджує на покращенні свого тактичного положення та утриманні займаних рубежів.

Щоб створити сприятливі умови для просування у напрямку Миколаєва, противник обстрілює позицій Збройних Сил України. Для нарощування системи протиповітряної оборони у районі міста Скадовськ ворог розгорнув батарею С-300ВМ.

На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує частково блокувати Харків та обстрілювати його із ствольної та реактивної артилерії.

Окремі підрозділи 1 танкової та 20 загальновійськової армії Західного військового округу, 35 загальновійськової армії і 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть наступальні та штурмові дії південніше Ізюма. Противник проводить повітряну розвідку позицій і організацію вогневої підтримки наступу та логістичного забезпечення угруповання.

За наявною інформацією, підрозділи 64 окремої мотострілецької бригади, яка взяла активну участь у масових вбивствах, катуваннях та ґвалтуванні цивільного населення в українському місті Буча, діють в районі населеного пункту Ізюм і вже зазнали втрат.

На Донецькому напрямку ворог проводить наступальні дії уздовж усієї лінії зіткнення. Противник зосереджує основні зусилля на наступальних діях на Сєверодонецькому напрямку, здійснює інтенсивний вогневий вплив на наші війська з метою їх витіснення та створення умов для розвитку наступу на Слов’янськ. Триває наступ у напрямку Новотошківського та штурмові дії у районах Рубіжного, Попасної і Мар’їнки.

На Маріупольському напрямку противник продовжує блокувати наші підрозділи в районі заводу «Азовсталь» та завдавати авіаційних ударів по місту, зокрема й із застосуванням літаків дальньої авіації. З метою розмінування припортової інфраструктури Маріуполя до окупованого міста прибув інженерний підрозділ.

На Запорізькому напрямку на посилення свого угруповання противник перемістив батальйонну тактичну групу зі складу 19 мотострілецької дивізії 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

Для формування додаткових резервів завершили підготовку підрозділу приватної військової кампанії «Вагнер» чисельністю до 200 осіб. Передова група підрозділу перекинута у район Новобахмутівки для рекогносцирування місцевості та уточнення порядку взаємодії. Інформація наразі уточнюється.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається покращити своє тактичне положення та закріпитись на адміністративних кордонах Херсонської області. Зазнає значних втрат у техніці.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання щодо ізоляції району бойових дій та ведення розвідки.

Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбили вісім атак ворога, знищили дев’ять танків, вісімнадцять одиниць броньованої та тринадцять одиниць автомобільної техніки, паливозаправник, три артилерійські системи.

Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор: Катерина Турубара

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Теги: війна російські загарбники
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