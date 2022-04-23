У Кременчуці можуть викупити 400 квартир за соціальними цінами

Сьогодні, 09:27 Переглядів: 588

Кременчук долучається до державної програми будівництва житла для переселенців. Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький. За його словами, влада наразі визначається з ділянками під будівництво багатоквартирних будинків.

Окрім того, є домовленість із приватними забудовниками про можливість викупу 400 квартир за соціальними цінами (значно нижчими за ринкові). Готують цю пропозицію до включення в державну програму.

Нагадаю також, що в Кременчуці виділено 5 гуртожитків для поселення родин з регіонів, що постраждали від російсько-української війни: на вул. Приходька, Східній, Молодіжній, пр-ті Лесі Українки. У деякі з них вже заселилися родини, в інших завершуються роботи з ремонту та реконструкції. Ці квартири забезпечують необхідними меблями, сантехнікою, надаємо посуд та інші речі, - написав Малецький.