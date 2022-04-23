На Полтавщині жінка 30 разів ошукала односельця, знімаючи гроші з його картки

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 247

Більше року вона допомагала йому платити за комунальні послуги, але знімала гроші не тільки за призначенням

Більше року 40-річна мешканка одного із сіл Миргородщини знімала гроші з платіжної картки односельця, користуючись його довірою.

За інформацією Миргородського райвідділу поліції, слідчі встановили більше 30 незаконних банківських транзакцій, до яких причетна жінка.

Вона запропонувала 48-річному односельцю допомогу в оплаті комунальних послуг. Для цього потерпілий надав їй свою платіжну картку та PIN-код. Однак щомісяця гроші власника списувалися з рахунку не тільки за призначенням. Частину знятих грошей «помічниця» витрачала на власні потреби. Зловмисниці вже повідомили про підозру у вчиненні злочину.

Слідчий підрозділ районного відділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, веде досудове розслідування за частиною 2 статті 190 (шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 5 років обмеження волі або до 3 років ув’язнення.