На Полтавщині жінка 30 разів ошукала односельця, знімаючи гроші з його картки

Більше року вона допомагала йому платити за комунальні послуги, але знімала гроші не тільки за призначенням
Більше року 40-річна мешканка одного із сіл Миргородщини знімала гроші з платіжної картки односельця, користуючись його довірою.
За інформацією Миргородського райвідділу поліції, слідчі встановили більше 30 незаконних банківських транзакцій, до яких причетна жінка.
Вона запропонувала 48-річному односельцю допомогу в оплаті комунальних послуг. Для цього потерпілий надав їй свою платіжну картку та PIN-код. Однак щомісяця гроші власника списувалися з рахунку не тільки за призначенням. Частину знятих грошей «помічниця» витрачала на власні потреби. Зловмисниці вже повідомили про підозру у вчиненні злочину.
Слідчий підрозділ районного відділу поліції, за процесуального керівництва Миргородської окружної прокуратури, веде досудове розслідування за частиною 2 статті 190 (шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 5 років обмеження волі або до 3 років ув’язнення.
№ 16 від 21 квітня 2022Читати номер