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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Неабияка майстерність: українські військові з міномета знищили російський танк Т-72

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 791

 

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратах окупантів за час вторгнення в Україну

Мінометна батарея гірсько-штурмового батальйону «Закарпатського легіону» знищила російський танк Т-72, який маневрував біля лісопосадки й готувався відкрити вогонь по наших позиціях. Як повідомила служба зв'язків з громадськістю Закарпатської бригади, ціль уразили міною калібру 120 мм.

Щоб влучити в броньовану ціль із міномета на відстані кілька кілометрів, потрібна неабияка майстерність. Після влучання в танку здетонував боєкомплект, від вибуху змістило башту, весь екіпаж загинув. Як показує відео з дрона, танк горить, наче солом’яний бичок.

Також Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратах окупантів за час вторгнення в Україну:

  • особового складу - близько 21600 осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 854 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2205 од,
  • артилерійських систем – 403 од,
  • РСЗВ - 143 од,
  • засоби ППО - 69 од,
  • літаків – 177 од,
  • гелікоптерів – 154 од,
  • автомобільної техніки - 1543 од,
  • кораблі/катери - 8 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 182,
  • спеціальна техніка - 27,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
3
Автор: Катерина Турубара Джерело фото: konkurent.ua

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Теги: війна втрати Росія танк
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