Неабияка майстерність: українські військові з міномета знищили російський танк Т-72

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратах окупантів за час вторгнення в Україну

Мінометна батарея гірсько-штурмового батальйону «Закарпатського легіону» знищила російський танк Т-72, який маневрував біля лісопосадки й готувався відкрити вогонь по наших позиціях. Як повідомила служба зв'язків з громадськістю Закарпатської бригади, ціль уразили міною калібру 120 мм.

Щоб влучити в броньовану ціль із міномета на відстані кілька кілометрів, потрібна неабияка майстерність. Після влучання в танку здетонував боєкомплект, від вибуху змістило башту, весь екіпаж загинув. Як показує відео з дрона, танк горить, наче солом’яний бичок.

Також Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані по втратах окупантів за час вторгнення в Україну: