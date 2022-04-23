Сьогодні сервіси «Приватбанку» та банкомати працюватимуть з перебоями

Можливі затримки в оплатах картками через торгові термінали
Сьогодні, 23 квітня, можливі перебої та затримки в роботі сервісів «Приватбанку», мережі банкоматів й оплатах картками через торгові термінали. Як повідомляє пресслужба банку, це через те, що на каналах зв‘язку стався збій.
Наші фахівці вже працюють над найшвидшим відновленням стабільної роботи! Перепрошуємо за незручності і дякуємо за розуміння!- йдеться у повідомленні.
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