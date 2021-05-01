Кременчук, Споживач

Скільки кременчужанам коштуватиме Великодній кошик-2021

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 3 398

 

Готуємося до Великодня

Напередодні Великодня зайшли в найближчий супермаркет і прикинули, у скільки цього року кременчужанам обійдеться Великодній кошик-2021. Обирали більш-менш середньої вартості продукти на невеличкий кошик.


  • Тож дві 200-грамові пасочки - по 38 гривень.
  • Кілограм домашньої ковбаси - 90 грн.
  • 300-грамовий шматок буженини - 85 грн.
  • Півкілограма сала - 70 грн.
  • 250 грамів твердого сиру - 53 грн.
  • 350 грамів 5% м'якого сиру - 45 грн.
  • Пачка вершкового масла - 50 грн.
  • 10 яєць - 38 грн.
  • 250 г хрону - 14 грн.
  • Пачка солі - 8 грн.
  • Пляшка вина «Кагор» - 80 грн.
  • Яблука (400 г) - 10 грн.


Отже наш зібраний Великодній кошик затягнув на 581 гривню, тоді як «Інститут аграрної економіки» порахував, що на Полтавщині на кошик витрачають 911 грн.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Канал Україна
Теги: пасха великодній кошик опрос

А на скільки затягнув ваш кошик?

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