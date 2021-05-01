Скільки кременчужанам коштуватиме Великодній кошик-2021

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 3 398

Напередодні Великодня зайшли в найближчий супермаркет і прикинули, у скільки цього року кременчужанам обійдеться Великодній кошик-2021. Обирали більш-менш середньої вартості продукти на невеличкий кошик.





Тож дві 200-грамові пасочки - по 38 гривень.

Кілограм домашньої ковбаси - 90 грн.

300-грамовий шматок буженини - 85 грн.

Півкілограма сала - 70 грн.

250 грамів твердого сиру - 53 грн.

350 грамів 5% м'якого сиру - 45 грн.

Пачка вершкового масла - 50 грн.

10 яєць - 38 грн.

250 г хрону - 14 грн.

Пачка солі - 8 грн.

Пляшка вина «Кагор» - 80 грн.

Яблука (400 г) - 10 грн.





Отже наш зібраний Великодній кошик затягнув на 581 гривню, тоді як «Інститут аграрної економіки» порахував, що на Полтавщині на кошик витрачають 911 грн.