Скільки кременчужанам коштуватиме Великодній кошик-2021

Напередодні Великодня зайшли в найближчий супермаркет і прикинули, у скільки цього року кременчужанам обійдеться Великодній кошик-2021. Обирали більш-менш середньої вартості продукти на невеличкий кошик.
- Тож дві 200-грамові пасочки - по 38 гривень.
- Кілограм домашньої ковбаси - 90 грн.
- 300-грамовий шматок буженини - 85 грн.
- Півкілограма сала - 70 грн.
- 250 грамів твердого сиру - 53 грн.
- 350 грамів 5% м'якого сиру - 45 грн.
- Пачка вершкового масла - 50 грн.
- 10 яєць - 38 грн.
- 250 г хрону - 14 грн.
- Пачка солі - 8 грн.
- Пляшка вина «Кагор» - 80 грн.
- Яблука (400 г) - 10 грн.
Отже наш зібраний Великодній кошик затягнув на 581 гривню, тоді як «Інститут аграрної економіки» порахував, що на Полтавщині на кошик витрачають 911 грн.
Автор: Руслана Горгола
Джерело фото: Канал Україна