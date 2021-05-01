Великодній майстер-клас від ТЪ: як кременчужанам створити унікальну писанку

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 20 353

























































Фото: Александр Попенко

Кілька років тому «ТелеграфЪ» відвідав одну з писанкових майстерень в «Просторі Ідей», щоб і наші читачі змогли самостійно створити гарнюні писаночки. Малювати писанки нас вчила кременчуцький хенд-мейдер Інна Караульщікова.

Щоб створити писанку вам знадобиться:

яйця

віск

писачок

харчові фарбники

свічка

оцет

серветки

простий олівець

гумка

Як видути яйця?

Перше, про що варто подбати - яйця. Якщо розписане яєчко Ви плануєте з'їсти у свято, то підійдуть яйця, відварені вкруту. Але слід розуміти, що тоді таке яйце не розписують орнаментом, а просто малюють найрізноманітніші узори - воно буду мальованкою. До того ж, в такому разі красу, створену власноруч, доведеться розбити. Якщо ж писанка повинна буде слугувати оберегом, подарунком чи прикрасою (монастирські яйця) - яйце слід попередньо видути.

Для того, щоб це зробити, яйце необхідно попередньо вимити, за допомогою шила обережно зробити акуратні отвори з двох кінців і видути зміст яйця в якийсь посуд (далі з нього можна приготувати яєчню, або додати до паски). Видуту ж шкарлупку слід знову помити мильним розчином ззовні і з середини, щоб уникнути неприємного запаху, та висушити.

Де взяти писачок?

Для написання писанки необхідний спеціальний інструмент — «писачок», який можна купити або виготовити самому. Придбати писачок можна у будь-якому художньому магазині, але, оскільки часу лишилось обмаль, то його реально зробити власноруч, використовуючи олівець або паличку, наконечник кулькової ручки або невеличкий конус із цупкої фольги і металеву скріпку.

Виглядати готові інструменти можуть так:





З чого почати розпис писанки?





Розписуючи писанку слід думати лише про добре, світле і хороше. Продумайте як виглядатиме ваша писаночка, в яких кольорах вона буде виконана. Розмітьте майбутню писанку. Початківцям буде легше, якщо спочатку розділити яйце на сегменти.

4. Нанесіть олівцем орнамент. Кожен символ на писанці несе у собі особливий зміст, важливий навіть вибір кольору. Сам орнамент на писанці ні в якому разі не може бути чорним, але чорним може бути тло - тоді значення кольорів орнаменту лише посилюється.

5. Якщо щось на вашому розписному яєчку має лишитись білим, то ці місця чи лінії слід промалювати воском. Для цього у писачок треба вкласти віск і розтопити його, тримаючи над полум'ям свічки. Цим воском треба обережно навести лінії, промальовані олівцем. Також, розтопленим воском необхідно «запаяти» отвори, через які видувалось яйце, щоб фарбники не потрапили всередину яйця.



6. Опустити яйце у фарбник, найсвітлішого кольору, наприклад, жовтого. Після того, як воно набуде необхідного відтінку, дістати з фарбника і прибрати зайву фарбу серветкою.



7. Елементи орнаменту, що мають лишитися жовтими, слід замалювати воском і занурити яйце в наступний фарбник. При цьому не забувайте, що нашарування однієї фарби на іншу дає новий колір або відтінок. Промальовування деталей воском і занурення у фарбу можна повторювати до того часу, доки Ви не будете задоволені результатом.



8. Щоб зняти віск, писанку тримають біля полум'я свічки (збоку) - віск від тепла тане і стікає по шкаралупі, в цей момент його потрібно розтерти серветкою. Теплий віск заповнить пори та виконає функцію лаку. Проте, готову писанку зверху можна покрити лаком-спреєм для більшої міцності і довговічності.

Практичну інструкцію дивіться у відео;).

Довідка:

Писанка — яйце, декороване традиційними символами, які пишуться за допомогою воску й барвників. Існує чотири види розписаних яєць — крапанка, дряпанка, крашанка та писанка. Кожен із цих видів має свою систему розпису. В Україні писанки традиційно розписують до Великодня.

Кожна писанка - це ніби маленький світ, а Ваша - найкраща!

Світлого Великодня!

Попередні майстер-класи дивіться у матеріалах: «Майстер-клас: як самостійно створити писанку» та «Майстер-клас: як зробити яскраву великодню писанку».