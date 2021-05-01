271 щеплення на 10 тис. населення: як просувається вакцинувальна кампанія на Полтавщині

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 74

Полтавщина залишається лідером із вакцинації. 271 щеплення на 10 тис. населення – найбільший показник серед областей України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Полтавської облдержадміністрації олег Синєгубов.





Чотири великі поставки вакцин AstraZeneca та Pfizer уже використані. Причому повністю партія AstraZeneca південнокорейського виробництва, 13 500 доз якої область отримала цього понеділка, – всього лише за три дні! Це була масова вакцинація людей віком від 65 років й інших пріоритетних груп населення. Наступного тижня очікуємо нові поставки від Pfizer.





Загалом на Полтавщині щеплення отримали 37 499 людей. Серед них медики, вчителі, поліцейські, рятувальники, соціальні працівники, мешканці інтернатів і військовослужбовці.





Вакцинація – це єдиний дієвий інструмент, який дасть змогу найближчим часом повернутися до звичного життя. Записатися на щеплення ви можете через додаток Дія або звернувшись до сімейного лікаря.





До речі, на Полтавщині вже низка компаній та організацій, у яких є понад 50 охочих вакцинуватися, подали заявки на колективне щеплення.