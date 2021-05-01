Кременчужанин намагався здати в обмінник фальшиві $50

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 453

Але касир його розкусила і викликала правоохоронців

30 квітня об 11.00 у Кременчуці в пункті обміну валют чоловік намагався розміняти фальшиву купюру, повідомляє пресслужба поліції охорони.



Після прибуття поліцейських на місце події касир пункту обміну валют повідомила, що чоловік намагався розміняти $50 з ознаками підробки. Зі слів працівника обмінного пункту дані кошти не відповідають встановленому зразку, тому та вирішила натиснути тривожну кнопку.







Невідомим громадянином виявився 30-річний кременчужанин. Де і звідки у нього з’явилась фальшива купюра, пояснити той не зміг.





На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого розгляду справи по суті.



