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Кременчук, Гроші, Споживач

Для Кременчука замовляють проєкт нової автономної котельні

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 320


Вартість проєктних робіт може сягнути понад 9 млн гривень, саме будівництво – 200 млн гривень

Обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго», що надає послуги з постачання тепла та гарячої води лівобережжю Кременчука від минулого опалювального сезону, оголосило про закупівлю робіт із розробки проєктної документації з будівництва котельні у Кременчуці. Про це редакції стало відомо з відкритих джерел. Роботи оцінюють у 9,3 млн гривень. Хто виступить проєктантом нової котельні, стане відомо наприкінці квітня-початку травня.

Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що цьогоріч у Кременчуці планують побудувати дві автономні котельні, наступного року — ще одну, аби надалі продовжувати децентралізацію системи опалення у місті. Будівництво фінансуватимуть з державного, обласного та місцевого бюджетів. Вартість однієї автономної котельні — близько 200 млн гривень. 

У Кременчуці планують побудувати три автономні котельні 

Нагадаємо, у листопаді минулого року в одному з мікрорайонів міста відкрили реконструйовану котельню, оснащену двома сучасними котлами потужністю 6 МВт та 3 МВт.

Місце майбутнього будівництва та технічні характеристики проєкту не повідомляємо з міркувань безпеки.

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Автор: Ольга Мінчук
Теги: опалення котельня будівництво проєкт Полтаватеплоенерго
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