Для Кременчука замовляють проєкт нової автономної котельні

Вартість проєктних робіт може сягнути понад 9 млн гривень, саме будівництво – 200 млн гривень
Обласне комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго», що надає послуги з постачання тепла та гарячої води лівобережжю Кременчука від минулого опалювального сезону, оголосило про закупівлю робіт із розробки проєктної документації з будівництва котельні у Кременчуці. Про це редакції стало відомо з відкритих джерел. Роботи оцінюють у 9,3 млн гривень. Хто виступить проєктантом нової котельні, стане відомо наприкінці квітня-початку травня.
Раніше «Кременчуцький ТелеграфЪ» повідомляв, що цьогоріч у Кременчуці планують побудувати дві автономні котельні, наступного року — ще одну, аби надалі продовжувати децентралізацію системи опалення у місті. Будівництво фінансуватимуть з державного, обласного та місцевого бюджетів. Вартість однієї автономної котельні — близько 200 млн гривень.
У Кременчуці планують побудувати три автономні котельні
Нагадаємо, у листопаді минулого року в одному з мікрорайонів міста відкрили реконструйовану котельню, оснащену двома сучасними котлами потужністю 6 МВт та 3 МВт.
Місце майбутнього будівництва та технічні характеристики проєкту не повідомляємо з міркувань безпеки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.