На Полтавщині підозрюють посадовця, який брав хабарі за поховання військових

Сьогодні, 16:48 Переглядів: 316

На Полтавщині заступник керівника комунального підприємства Полтавської міської ради вимагав у підприємця хабар за неперешкоджання похованню військових. Про це повідомили в офісі Генерального прокурора Полтавської області.

Як стало відомо, підприємець мав постійно сплачувати посадовцю готівкою 25% від заробленої суми коштів з перевезення загиблих військових. Також він мав щомісячно перераховувати фіксовану суму за кожне поховання.

Правоохоронці затримали посадовця в порядку ст. 208 КПК України під час чергової передачі коштів та провели санкціоновані обшуки в його помешканнях. Наразі чоловікові повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Наразі досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ Нацполіції України за оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області ДСР Нацполіції України.