Де у Кременчуці можна освятити великодній кошик

Богдан Лазоренко
Як Малецький знищував культуру в Кременчуці та що стало з приміщеннями бібліотек?
Лариса Гориславець
Скоро Великдень. Що це для нас сьогодні: традиція, віра чи політичне питання?
Богдан Лазоренко
Реквієм по тарифам, або кінець епохи боротьби Малецького
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Віктор Крук журналіст «Кременчуцького Телеграфу»
Віктор КРУК
Хотів бути схожим на Сталіна, а перевершив Гітлера: пророчі слова Черчилля про їх послідовників
Богдан Лазоренко
Звіт депутата Кременчуцької міської ради VIII скликання Лазоренка Богдана за 2022 рік
Богдан Лазоренко
І знову про тарифи, або як Малецький грає м’язами перед губернатором
Микола Корецький
Звіт депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Миколи Корецького
Оксана Бровко
Солідарність колег рятує медіа
Микола Корецький
Чергова партія шасі DАYUN зібрана Кременчуцьким заводом комунальної техніки АЛЬФАТЕКС
Ольга Мінчук
Відчепіться від ялинки
Микола Корецький
Свято Миколи Чудотворця завжди пов'язано з дивом
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Забути не можна: Голодомор в історії моєї родини – понівечена доля матері та знищене голодом її село
Лариса Гориславець
Чому я проголосувала “за” знесення пам’ятника Пушкіну?
Лариса Гориславець
Переходимо на українську мову или “какая разница”? До дня української писемності та мови
Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Кременчук, Культура, Афіша

Де у Кременчуці можна освятити великодній кошик

Сьогодні, 16:20 Переглядів: 1

 

Адреси церков ПЦУ

Адреси парафій Кременчуцького благочиння Полтавської єпархії Православної Церкви України:

  • Свято-Миколаївський кафедральний собор (вул. 29 вересня, 16/34)
  • Парафія святого апостола Іоанна Богослова (вул. Лікаря Парнети (раніше вул. Павлова), 16) на території КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня»
  • Парафія Рівноапостольного Великого князя Володимира (вул. Миколи Татарулі (раніше вул. Ціолковського), 42а)
  • Парафія храму Рівноапостольної княгині Ольги (вул. Івана Приходька, 83)
  • Парафія храму ікони Божої Матері «Усіх скорботних радість» (вулиця Сержанта Мельничука (раніше вул. Чкалова), 186)

Ставропігійна релігійна організація ПЦУ в Кременчуці

  • Парафія преподобного Серафима Саровського (проспект Полтавський, 30) 

Зверніть увагу, що на правобережжі Кременчука лише в одному місці святитимуть представники ПЦУ - у храмі Рівноапостольної княгині Ольги. На Молодіжному, на жаль, від представників ПЦУ освячення немає. 

На Ревівці освячення великодніх кошиків відбудеться у суботу, 15 квітня, о 10.00 (кінцева зупинка маршрутів №1 та №17 «Хлібна база»).

У храмі на честь ікони Божої Матері «Усіх скорботних радість» освячення великодніх страв звершуватиметься 16 квітня з 8.00 до 11.00. 

У храмі на честь Рівноапостольної княгині Ольги освячення відбуватиметься з 4.00 до 7.00. 

Нижче на фото розклад богослужінь у Свято-Миколаївському соборі

ПО ТЕМІ:

Де й коли у Горішніх Плавнях можна буде освятити паски парафіянам ПЦУ

0
Автор: ТелеграфЪ
Теги: Великдень паски церква ПЦУ освячення пасок
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 13 від 30 березня 2023)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 12 від 23 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 11 від 16 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 10 від 9 березня 2023

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх