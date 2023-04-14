Де у Кременчуці можна освятити великодній кошик

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Адреси парафій Кременчуцького благочиння Полтавської єпархії Православної Церкви України:

Свято-Миколаївський кафедральний собор (вул. 29 вересня, 16/34)

Парафія святого апостола Іоанна Богослова (вул. Лікаря Парнети (раніше вул. Павлова), 16) на території КНМП «Кременчуцька міська дитяча лікарня»

Парафія Рівноапостольного Великого князя Володимира (вул. Миколи Татарулі (раніше вул. Ціолковського), 42а)

Парафія храму Рівноапостольної княгині Ольги (вул. Івана Приходька, 83)

Парафія храму ікони Божої Матері «Усіх скорботних радість» (вулиця Сержанта Мельничука (раніше вул. Чкалова), 186)

Ставропігійна релігійна організація ПЦУ в Кременчуці

Парафія преподобного Серафима Саровського (проспект Полтавський, 30)

Зверніть увагу, що на правобережжі Кременчука лише в одному місці святитимуть представники ПЦУ - у храмі Рівноапостольної княгині Ольги. На Молодіжному, на жаль, від представників ПЦУ освячення немає.

На Ревівці освячення великодніх кошиків відбудеться у суботу, 15 квітня, о 10.00 (кінцева зупинка маршрутів №1 та №17 «Хлібна база»).

У храмі на честь ікони Божої Матері «Усіх скорботних радість» освячення великодніх страв звершуватиметься 16 квітня з 8.00 до 11.00.

У храмі на честь Рівноапостольної княгині Ольги освячення відбуватиметься з 4.00 до 7.00.

Нижче на фото розклад богослужінь у Свято-Миколаївському соборі