Де у Кременчуці можна освятити великодній кошик

Адреси парафій Кременчуцького благочиння Полтавської єпархії Православної Церкви України:
Ставропігійна релігійна організація ПЦУ в Кременчуці
Зверніть увагу, що на правобережжі Кременчука лише в одному місці святитимуть представники ПЦУ - у храмі Рівноапостольної княгині Ольги. На Молодіжному, на жаль, від представників ПЦУ освячення немає.
На Ревівці освячення великодніх кошиків відбудеться у суботу, 15 квітня, о 10.00 (кінцева зупинка маршрутів №1 та №17 «Хлібна база»).
У храмі на честь ікони Божої Матері «Усіх скорботних радість» освячення великодніх страв звершуватиметься 16 квітня з 8.00 до 11.00.
У храмі на честь Рівноапостольної княгині Ольги освячення відбуватиметься з 4.00 до 7.00.
Нижче на фото розклад богослужінь у Свято-Миколаївському соборі
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