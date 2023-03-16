У Кременчуці планують побудувати три автономні котельні

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Цьогоріч у Кременчуці планують побудувати дві автономні котельні, наступного року — ще одну. Про це сьогодні, 16 березня, під час брифінгу повідомив начальник Полтавської обласної адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, влада має намір і надалі продовжувати децентралізацію системи опалення у Кременчуці, аби мінімізувати ризики залишитись без тепла та опалення, як це сталося внаслідок ракетного обстрілу Кременчуцької ТЕЦ.

Дмитро Лунін додав, що будівництво фінансуватимуть з державного, обласного та місцевого бюджетів. Вартість однієї автономної котельні — близько 200 млн гривень.

Нагадаємо, у листопаді минулого року в одному з мікрорайонів міста відкрили реконструйовану котельню, оснащену двома сучасними котлами потужністю 6 МВт та 3 МВт.

Хоч Кременчуцька міська рада вже вирішила будувати 3 котельні, розглядаються й інші варіанти





