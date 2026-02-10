Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У середу, 11 лютого, у зв’язку з виконанням планових робіт у Кременчуці, навколишніх селах і частині громади відбудуться тимчасові перерви в електропостачанні. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Академіка Герасимовича, 49, 51
вул. Антоненка-Давидовича, 2–38
вул. Василя Стуса, 42–64
вул. Володимира Вернадського, 26/29–60А
вул. Володимира Вернадського, 45, 75
вул. Володимира Вернадського, 57–80
вул. Гайдамацька, 11/21–44
вул. Дніпрової Чайки, 1/10–31
вул. Дніпровська, 28
вул. Івана Приходька, 134–156
вул. Кавалерійська, 2–49
вул. Кавказька, 1–43А
вул. Космонавтів, 39/14–76/12А
вул. Лікаря Бончука, 18–33
вул. Лікаря Бончука, 28, 28А, 30
вул. Ліщинова, 4–31
вул. Новосхідна, 14/26–36
вул. Одеська, 9–31А
вул. Озерна, 3–21/5
вул. Олександра Печерського, 2–60
вул. Перекопська, 2
вул. Перекопська, 4–51Б
вул. Петра Прокоповича, 1–31
вул. Портова, 3–26/6
вул. Правобережна, 4
вул. Правобережна, 17–40А
вул. Правобережна, 33
вул. Правобережна, 42А–57/2
вул. Правобережна, 47, 47А
вул. Республіканська
вул. Республіканська, 93
вул. Республіканська, 93А
вул. Республіканська, 95
вул. Соломії Крушельницької, 1А–17
вул. Соломії Крушельницької, 4–63
вул. Соломії Крушельницької, 44–85
вул. Софії Русової, 9–72А
вул. Софії Русової, 58–72
вул. Східна, 2/3–38
вул. Східна, 3
вул. Чорних Запорожців, 12–20
вул. Чорноморська, 15/10–66
вул. Шістдесятників, 1–26/2
вул. Шістдесятників, 4А–15
вул. Шкільна, 1–11/9
наб. Лейтенанта Дніпрова, 6, 11
наб. Лейтенанта Дніпрова, 82
пр. Георгія Петька, 4
пр. Озерний, 3–10А
пр. Юнацький, 2, 6А
пров. Бородінський, 1–33
пров. Віктора Федорченка, 1/13–12/13
пров. Володимира Вернадського, 21/1
пров. Грушевий, 2–28
пров. Дачний, 6А, 16, 28
пров. Заводський, 3–8
пров. Кам’яногірський, 3/1–24
пров. Космонавтів, 1–9
пров. Козака Кременя, 1–23
пров. Козака Кременя, 25–37
пров. Кремневий, 4–16
пров. Лубенський, 1–59/1
пров. Озерний, 2/23–10
пров. Олега Ольжича, 1–20
пров. Перекопський, 9А
пров. Перекопський, 10
пров. Пилипа Орлика, 4–11А
пров. Правобережний, 1А–20
пров. Придніпровський, 2–19
пров. Пшеничний, 2–13
пров. Садківський, 2–38
пров. Садківський, 25–56
пров. Сергія Петренка, 1–33
пров. Січовий, 1/1–17
пров. Святослава Хороброго, 1/9–12/17
пров. Технічний, 1/14–13
пров. Технічний, 15–29
пров. Чигиринський, 2–31
пров. Чорноморський, 4–17
туп. 1-й Озерний, 4–8
туп. 2-й Володимира Вернадського, 2–7
туп. 2-й Озерний, 2/27–8
туп. 2-й Перекопський, 21
туп. 3-й Озерний, 3–8
туп. Космонавтів, 1, 2
туп. Озерний, 3/7–26/13
туп. Пилипа Орлика, 3А
туп. Садковський, 3/3–23
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Європейська, 60А
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
просп. Полтавський, 277/2–281
пров. Веселий, 10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Космічна, 1–20
вул. Садківська, 15/20–54
