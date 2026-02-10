Патрульні Кременчука виявили у водія документи з ознаками підробки

У нічний час патрульні поліцейські Кременчука зупинили вантажний автомобіль DAF за порушення правил дорожнього руху — водій не виконав вимогу дорожнього знака. Про це повідомляє патрульна поліція Кремнчука.
Під час перевірки документів інспектори встановили, що свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу має ознаки підробки.
Для подальшого з’ясування обставин на місце події викликали слідчо-оперативну групу. Виявлені документи буде направлено на експертне дослідження, після чого діям водія нададуть правову оцінку.
