У Кременчуці стартував опалювальний сезон: реконструйовану котельню відвідав очільник Полтавщини

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 1

Сьогодні, 7 листопада, Кременчук відвідав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, щоб перевірити початок теплопостачання в місті. Він оглянув реконструйовану котельню в одному з мікрорайонів Кременчука.

У котельні йому та журналістам показали два сучасні котли потужністю 6 МВт та 3 МВт, які встановили цього року. Окрім котлів під час реконструкції котельні лише цього року була замінена вся тепломеханічна частина, насоси та теплообмінники. За котлами встановили теплоутилізатори, які збирають тепло з викидних газів. Наступного року в цій котельній планують встановити ще один резервний котел, нові прибори обліку теплової генерації та газу, завершити усі будівельні роботи та обладнати побутові приміщення для персоналу. На цьому реконструкція самої котельні завершиться. У планах також придбати електрогенератор на 240 квт та пробурити свердловину на випадок, якщо станеться аварійне відключення електро та водопостачання.

Про це журналістам розповів міський голова Віталій Малецький та представник КП «Теплоенерго».

— Ця котельня була збудована фактично «з нуля» - тут було лише приміщення, в якому встановили нове сучасне котельне обладнання європейського виробника, — зазначив мер.

Він додав, що це перший проєкт реконструкції локальної котельні й зараз тривають її пусконалагоджувальні роботи. Хоча гарячу воду мешканцям мікрорайону вона вже подає.

Реконструйована котельня призначена для опалення понад 2000 квартир в одному із мікрорайонів міста. Окрім житлових будинків до неї підключені школа та три дитсадки.

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що на цю зиму Кременчук забезпечений теплом. У місті створена аварійно-резервна система та є резервні кошти на непередбачувані витрати для ремонту системи теплопостачання.

— У Полтавській області немає жодного міста, яке б піддавалося таким масованим ударам ворога... Тричі «прилітало» на Кременчуцьку ТЕЦ, була повністю знищена система теплопостачання міста. Тому було прийнято рішення щодо забезпечення аварійно-резервного теплопостачання, — заявив Дмитро Лунін.

Він зазначив, що наша держава піклується про людей. На рівні держави, області та міста був розроблений чіткий план, як забезпечити кременчужан теплом, і його успішно реалізували.

Дмитро Лунін подякував усім, хто працював над розв'язанням цього питання, назвавши керівників Офісу Президента, колишнього керівника Мінрегіону Олексія Чернишова, міського голову Віталія Малецького, народних депутатів Юрія Шаповалова, Олега Кулініча та Олексія Мовчана, депутатів обласної та міської ради, керівників КП «Полтаватеплоенерго»

— Саме такі речі відрізняють нас від наших ворогів — усі українці об’єднуються у важкі часи й долають проблеми разом… Зараз ця робота продовжується і вона буде закінчена. Кременчук буде забезпечений такими квартальними котельними й місто буде з теплом. Я приїхав подивитися, що система почала працювати. Знаю, що вчора вже почали отримувати тепло та гарячу воду у 180 будинках. Сьогодні-завтра усі інші також отримують тепло та гарячу воду від альтернативних джерел, — запевнив Дмитро Лунін.

Віталій Малецький також подякував працівникам підрядних організацій, компанії «Котлогаз», КП «Теплоенерго», обласному КП «Полтаватеплоенерго» за злагоджену та понаднормову роботу. Він зазначив, що внаслідок ракетного удару було знищено усю теплову генерацію і зараз місто має лише 70% теплопостачання від реальної потреби. Враховуючи, що школи та дитсадки працюють дистанційно, а комунальним закладам теплопостачання буде максимально обмежено, цього має вистачити для забезпечення тепла у квартирах містян.

— Кременчужани цю зиму будуть мати теплоносій у мережах. Але просимо усіх економити… Сьогодні-завтра теплоносій дадуть в усі будинки, протягом тижня будуть налаштувати гідравлічний режим, щоб в усіх оселях було тепло. Це наше головне завдання і я впевнений, що ми його виконаємо, — пообіцяв Віталій Малецький.

Про свою роботу щодо допомоги у відновленні теплопостачання в Кременчуці розповів народний депутат Юрій Шаповалов, зазначивши що задоволений результатом.

Наприкінці брифінгу начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін назвав цифри коштів, які були виділені на відновлення теплопостачання у Кременчуці: 100 млн грн з державного бюджету на відновлення зруйнованої системи теплопостачання виділив Мінрегіон, з обласного бюджету на ремонтні роботи на різних сесіях облради депутати виділили 80, 50 та 11,6 млн грн, близько 17 млн грн на ці потреби направили з міського бюджету Кременчука.

А Віталій Малецький згадав, про 4,2 млн євро гранту для Кременчука для реконструкції системи теплозабезпечення, які місто нібито може отримати від західних партнерів.

— Це колосальні кошти й можливості, щоб зробити подібні котельні по всьому місту. Ця робота ведеться. Не про все ми можемо говорити. Але є ще кілька цікавих проєктів, — додав міський голова.



