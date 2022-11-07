На Полтавщині перекинулася вантажівка, потім у неї в'їхав легковик

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 578

7 листопада близько 6.10 на 132 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський (поблизу села Олексіївка Гребінківської тергромади Лубенського району) 29-річний житель Глобинської громади за кермом вантажного автомобіля МАН під час руху наїхав на відбійник. За інформацією Лубенського райвідділу поліції, унаслідок цього вантажівка перекинулася та частково обмежила рух на дорозі у напрямку Києва.

Після цього у нерухомий вантажний автомобіль МАН в’їхав легковик Chevrolet Aveo під керуванням 34-річного мешканця Київської області.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень. На щастя, ніхто з учасників дорожнього руху не постраждав.

За фактом ДТП стосовно водія вантажного автомобіля працівники поліції склали адміністративний протокол за статтею 124 (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення та за статтею 139 (Пошкодження дорожніх споруд) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також адміністративний протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення склали стосовно водія легковика.

На місці події працівники сектору реагування патрульної поліції Гребінківщини та рятувальники проводять необхідні заходи для повного відновлення руху транспорту.