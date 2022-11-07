11 компанії з іранським капіталом працює на Полтавщині

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 655

Як живеться іранському бізнесу в Україні?

Поки в небі літають ворожі «Шахеди», в країні продовжують працювати сотні компаній, пов’язаних з Іраном. Аналітики YouControl проаналізували Єдиний державний реєстр та дослідили, як живеться іранському бізнесу в Україні.

Ось про що говорять відкриті дані:

В Україні працюють 863 компанії з іранським капіталом – серед їхніх засновників або бенефіціарів є громадяни Ірану або закордонні компанії з іранською «пропискою». З них 11 на Полтавщині.

Ці підприємства згенерували майже 352 мільйони гривень чистого доходу у 2020 році – останньому звітному періоду, щодо якого існують дані.

Наведені суми свідчать про відносно низький рівень прямої присутності іранського капіталу в діловому ландшафті України.

Не варто забувати, втім, що іранський капітал через багаторічні міжнародні санкції схильний ховатися за непрямими ланцюжками власності або ж діяти в тіньовому секторі економіки.

Отже, реальні масштаби присутності іранського капіталу в Україні можуть бути значно більшими.

Місця концентрації компаній з іранськими власниками

661 іранська компанія сконцентрована в столиці України – місті Києві (77% від загальної кількості). На другому місці – Харківська область, на третьому – Одеська. Замикають першу п’ятірку регіонів за присутністю іранського бізнесу Київська та Дніпропетровська області. Тобто, іранський капітал фокусується навколо найбільших промислових центрів країни. Тоді як в західній частині України таких компаній зареєстровано найменше.

Чим займаються іранський бізнес в Україні

Галузева структура іранського бізнесу в Україні за кодами видів економічної діяльності свідчить про переважання КВЕДу «46.90. Неспеціалізована оптова торгівля». Він зазначений як основний для 91 компанії (10.5% від загальної кількості).

Також відносно багато іранських компаній спеціалізуються на діяльності у сферах будівництва (5.3%), ресторанного бізнесу (5.0%), комп’ютерного програмування (4.5%).

Високу питому вагу мають оптові торговці овочами й фруктами, туристичні та дизайнерські агентства, а також оптові торговці зерном, будматеріалами та паливом.