11 компанії з іранським капіталом працює на Полтавщині

Поки в небі літають ворожі «Шахеди», в країні продовжують працювати сотні компаній, пов’язаних з Іраном. Аналітики YouControl проаналізували Єдиний державний реєстр та дослідили, як живеться іранському бізнесу в Україні.
Ось про що говорять відкриті дані:
Отже, реальні масштаби присутності іранського капіталу в Україні можуть бути значно більшими.
661 іранська компанія сконцентрована в столиці України – місті Києві (77% від загальної кількості). На другому місці – Харківська область, на третьому – Одеська. Замикають першу п’ятірку регіонів за присутністю іранського бізнесу Київська та Дніпропетровська області. Тобто, іранський капітал фокусується навколо найбільших промислових центрів країни. Тоді як в західній частині України таких компаній зареєстровано найменше.
Галузева структура іранського бізнесу в Україні за кодами видів економічної діяльності свідчить про переважання КВЕДу «46.90. Неспеціалізована оптова торгівля». Він зазначений як основний для 91 компанії (10.5% від загальної кількості).
Також відносно багато іранських компаній спеціалізуються на діяльності у сферах будівництва (5.3%), ресторанного бізнесу (5.0%), комп’ютерного програмування (4.5%).
Високу питому вагу мають оптові торговці овочами й фруктами, туристичні та дизайнерські агентства, а також оптові торговці зерном, будматеріалами та паливом.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер