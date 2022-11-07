Віктор КРУК
Про три категорії українців, зростання цін та коли буде графік відключення електропостачання
Микола Корецький
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС відкрив складальне виробництво автомобілів марки DAYUN
Микола Корецький
Як пройшло святкування храмового свята Свято-Успенського Храму та хто придумав «Московський патріархат»
Віктор КРУК
Про військових з інвалідністю, які нас захищають, та здорових ухилянтів, які прориваються через кордон
Микола Корецький
Свято-Успенський кафедральний собор в день Успіння Пресвятої Богородиці відзначив своє 145-річчя
Світлана Овчаренко
Вулиця Зрадоперемогівська, або Чому Британія – не Кременчук
Алла Лушакова
Чому Кременчук не Великобританія?
Микола Корецький
Микола Корецький: «Бізнес допомагає державі, а коли держава допоможе бізнесу?».
Сергій Миткалик
«Саджати будемо»: активісти зібрали реєстр російських злочинців
журналіст «Кременчуцького Телеграфа»
Віктор КРУК
Край, де зростають орки: про деякі особливості життя у Забайкаллі, які багато що пояснюють
Алла Антонова психологиня
«Травма свідка»: Що робити, коли жахлива новина не дає жити
Оксана Бровко
Попри війну – газета живе!
Віктор КРУК
Чи варто вірити Фейсбуку, про експертів широкого профілю, «зрадофілів» та ціну Перемоги для кожного
Valery Shabalin
Пора перестать тупить: раздайте людям боевое оружие
Сергiй Кулясов
Удастся ли избежать Ледникового периода в нашем городе?
Юрій Білоус
«Геноцид». Що ховається за сухими формулюваннями
СМАРТ КАСА
Підприємці, які рахують свої кошти, обирають Смарт Касу
Лариса Гориславець
Нам потрібно перейменовувати вулиці прямо зараз!
СМАРТ КАСА
Економічний фронт: тримаймо стрій!
Лариса Гориславець
Скоро Великдень, або чому я не піду святити паску і крашанки
Кременчук, Бізнес/Робота

11 компанії з іранським капіталом працює на Полтавщині

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 655

 Як живеться іранському бізнесу в Україні?

Поки в небі літають ворожі «Шахеди», в країні продовжують працювати сотні компаній, пов’язаних з Іраном. Аналітики YouControl проаналізували Єдиний державний реєстр та дослідили, як живеться іранському бізнесу в Україні. 
Ось про що говорять відкриті дані:

  • В Україні працюють 863 компанії з іранським капіталом – серед їхніх засновників або бенефіціарів є громадяни Ірану або закордонні компанії з іранською «пропискою». З них 11 на Полтавщині. 
  • Ці підприємства згенерували майже 352 мільйони гривень чистого доходу у 2020 році – останньому звітному періоду, щодо якого існують дані.
  • Наведені суми свідчать про відносно низький рівень прямої присутності іранського капіталу в діловому ландшафті України.
  • Не варто забувати, втім, що іранський капітал через багаторічні міжнародні санкції схильний ховатися за непрямими ланцюжками власності або ж діяти в тіньовому секторі економіки.

Отже, реальні масштаби присутності іранського капіталу в Україні можуть бути значно більшими.

Місця концентрації компаній з іранськими власниками

661 іранська компанія сконцентрована в столиці України – місті Києві (77% від загальної кількості). На другому місці – Харківська область, на третьому – Одеська. Замикають першу п’ятірку регіонів за присутністю іранського бізнесу Київська та Дніпропетровська області. Тобто, іранський капітал фокусується навколо найбільших промислових центрів країни. Тоді як в західній частині України таких компаній зареєстровано найменше.

Чим займаються іранський бізнес в Україні

Галузева структура іранського бізнесу в Україні за кодами видів економічної діяльності свідчить про переважання КВЕДу «46.90. Неспеціалізована оптова торгівля». Він  зазначений як основний для 91 компанії (10.5% від загальної кількості).

Також відносно багато іранських компаній спеціалізуються на діяльності у сферах будівництва (5.3%), ресторанного бізнесу (5.0%), комп’ютерного програмування (4.5%). 

Високу питому вагу мають оптові торговці овочами й фруктами, туристичні та дизайнерські агентства, а також оптові торговці зерном, будматеріалами та паливом.

 

0
Автор: Альона Душенко
Теги: війна Іран дрони Шахід
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск

№ 43 від 27 жовтня 2022

Читати номер
Попередні випуски

№ 42 від 20 жовтня 2022

№ 41 від 13 жовтня 2022

№ 40 від 6 жовтня 2022

№ 39 від 29 вересня 2022

№ 38 від 22 вересня 2022

№ 37 від 15 вересня 2022

№ 36 від 8 вересня 2022

№ 35 від 1 вересня 2022

№ 34 від 26 серпня 2022

№ 33 від 18 серпня 2022

№ 32 від 11 серпня 2022

№ 31 від 4 серпня 2022

Всі pdf

Вверх