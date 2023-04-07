Які ціни на яйця перед Пасхою: що на Кременчуччині цього тижня подорожчало, а що подешевшало

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби проводить постійний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району, а наприкінці тижня надає цю інформацію до районної військової адміністрації.
Сьогодні на ранковому брифінгу начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік ознайомив журналістів з моніторингом цін від Держпродспоживслужби.
Згідно з ним цього тижня найбільше подорожчали:
Найбільше подешевшали:
Отже, як не дивно, яйця перед Пасхою цього року дешевшають. Хоча, дорожчати їм вже, мабуть, нема куди. Дешевшають також овочі «борщового набору», окрім капусти.
Здешевлення автомобільного пального продовжується вже третій місяць, а деяке подорожчання дизельного пального можна пояснити початком польових робіт аграріїв.
Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.
Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.
На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.
У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.
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