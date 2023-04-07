Які ціни на яйця перед Пасхою: що на Кременчуччині цього тижня подорожчало, а що подешевшало

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 500 Коментарів: 1

Кременчуцьке районне управління Держпродспоживслужби проводить постійний моніторинг цін на соціально значущі товари у торговельних закладах району, а наприкінці тижня надає цю інформацію до районної військової адміністрації.

Сьогодні на ранковому брифінгу начальник Кременчуцької РВА Олег Лєднік ознайомив журналістів з моніторингом цін від Держпродспоживслужби.

Згідно з ним цього тижня найбільше подорожчали:

молоко — на 80 копійок за кг;

капуста білокачанна — на 60 копійок за кг;

дизельне пальне — на 31 копійку за літр.

Найбільше подешевшали:

картопля — на 1,59 грн за кг;

яйця — на 95 копійок за десяток;

цукор — на 70 копійок за кг;

цибуля ріпчаста — на 20 копійок за кг;

буряк — на 15 копійок за кг;

автогаз — на 50 копійок за літр;

бензин — на 25 копійок за літр.

Отже, як не дивно, яйця перед Пасхою цього року дешевшають. Хоча, дорожчати їм вже, мабуть, нема куди. Дешевшають також овочі «борщового набору», окрім капусти.

Здешевлення автомобільного пального продовжується вже третій місяць, а деяке подорожчання дизельного пального можна пояснити початком польових робіт аграріїв.

Нагадаємо, що у разі виявлення випадків завищення цін на соціально значущі товари можна звертатися до Кременчуцького районного управління Держпродспоживслужби.

Номер телефону Відділу захисту споживачів цього управління, за яким у робочий час можна повідомляти про порушення справ споживачів — 050 726 8962.

На завищені ціни на соціально значущі товари можна також поскаржитись до Головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області за телефоном цілодобової «гарячої лінії» — 0933620536.

У робочі дні з 9.00 до 16.00 можна зателефонувати за номером (0532) 606647.