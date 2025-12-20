Маєток, відьма і картина: що кременчуківцям почитати на вихідних

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
Райлі Сейгер «Єдина вціліла»
Велич і розкіш маєтку Гоупів у далекому минулому. Кілька десятиліть тому тут сталося потрійне вбивство, яке не розкрили за браком доказів. Ті страшні події обросли чутками та перетворилися на міські легенди. Ленора Гоуп, здається, єдина, хто знає правду. Однак розповісти її не може — жінку розбив параліч. Нова доглядальниця Ленори, потрапивши у моторошний маєток, опиняється у вирі старих таємниць. Дівчина не може зупинитися у пошуках відповідей, історія Ленори її одночасно і лякає, і манить. Та хіба вона могла подумати, що, розплутуючи родинну трагедію Гоупів, віч-на-віч зіткнеться із власними демонами.
Андрій Кокотюха «Пророчиця»
Поліцейські теж потрапляють у в’язницю — за гріхи своїх колег. Так сталося з Сергієм Горілим: він відсидів за своє й чуже. Повернувся до рідного Конотопу, треба починати життя з чистого аркуша. Але ніким, крім сищика, бути не може. Випала нагода це довести. Місцевий підприємець поскаржився в поліцію: жінка, яку називають відьмою, напророчила йому смерть. З чоловіка насміялися — а він справді помирає. Слідство веде друг Горілого, якому та сама пророчиця теж віщує смерть. І коли це пророцтво також справджується, Горілий розуміє: все серйозно. Він не вірить у містику, шукає раціональне пояснення.
Розамунда Пілчер «Шукачі мушель»
Пенелопа Кілінг, дочка художника, мала насичене та сповнене подіями життя: богемне дитинство в Лондоні й Корнволлі, нещасливий шлюб під час війни та роман з чоловіком, якого вона по-справжньому кохала. Вона виростила трьох дітей і навчилася приймати їх такими, якими вони були насправді. Але нестримна енергія і незалежність не дають жінці спокійно доживати віку на пенсії.
Коли Пенелопа дізнається, що її найдорожчий скарб, батькова картина «Шукачі мушель», коштує цілий статок, перед жінкою постає складний вибір.
Чи зможе вона ухвалити правильні рішення, щоб зберегти лад у сім’ї?
