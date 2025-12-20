{user_fullname}
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Культура, Кременчук

Маєток, відьма і картина: що кременчуківцям почитати на вихідних

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 125

Спеціально для читачів «Телеграфа» бібліотекар відділу абонемента філії № 2 Кременчуцької міської публічної бібліотеки Наталія Манжеліївська підготувала чергову добірку книжкових новинок
  

Райлі Сейгер «Єдина вціліла»

Велич і розкіш маєтку Гоупів у далекому минулому. Кілька десятиліть тому тут сталося потрійне вбивство, яке не розкрили за браком доказів. Ті страшні події обросли чутками та перетворилися на міські легенди. Ленора Гоуп, здається, єдина, хто знає правду. Однак розповісти її не може — жінку розбив параліч. Нова доглядальниця Ленори, потрапивши у моторошний маєток, опиняється у вирі старих таємниць. Дівчина не може зупинитися у пошуках відповідей, історія Ленори її одночасно і лякає, і манить. Та хіба вона могла подумати, що, розплутуючи родинну трагедію Гоупів, віч-на-віч зіткнеться із власними демонами.

Андрій Кокотюха «Пророчиця»

Поліцейські теж потрапляють у в’язницю — за гріхи своїх колег. Так сталося з Сергієм Горілим: він відсидів за своє й чуже. Повернувся до рідного Конотопу, треба починати життя з чистого аркуша. Але ніким, крім сищика, бути не може. Випала нагода це довести. Місцевий підприємець поскаржився в поліцію: жінка, яку називають відьмою, напророчила йому смерть. З чоловіка насміялися — а він справді помирає. Слідство веде друг Горілого, якому та сама пророчиця теж віщує смерть. І коли це пророцтво також справджується, Горілий розуміє: все серйозно. Він не вірить у містику, шукає раціональне пояснення.

  

 

Розамунда Пілчер «Шукачі мушель»

Пенелопа Кілінг, дочка художника, мала насичене та сповнене подіями життя: богемне дитинство в Лондоні й Корнволлі, нещасливий шлюб під час війни та роман з чоловіком, якого вона по-справжньому кохала. Вона виростила трьох дітей і навчилася приймати їх такими, якими вони були насправді. Але нестримна енергія і незалежність не дають жінці спокійно доживати віку на пенсії.

Коли Пенелопа дізнається, що її найдорожчий скарб, батькова картина «Шукачі мушель», коштує цілий статок, перед жінкою постає складний вибір.

Чи зможе вона ухвалити правильні рішення, щоб зберегти лад у сім’ї?  
0
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: tvoemisto.tv
Теги: книги бібліотека
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх