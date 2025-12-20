Маєток, відьма і картина: що кременчуківцям почитати на вихідних

Розамунда Пілчер «Шукачі мушель»

Пенелопа Кілінг, дочка художника, мала насичене та сповнене подіями життя: богемне дитинство в Лондоні й Корнволлі, нещасливий шлюб під час війни та роман з чоловіком, якого вона по-справжньому кохала. Вона виростила трьох дітей і навчилася приймати їх такими, якими вони були насправді. Але нестримна енергія і незалежність не дають жінці спокійно доживати віку на пенсії.

Коли Пенелопа дізнається, що її найдорожчий скарб, батькова картина «Шукачі мушель», коштує цілий статок, перед жінкою постає складний вибір.

Чи зможе вона ухвалити правильні рішення, щоб зберегти лад у сім’ї?