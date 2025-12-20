У Кременчуці формуватимуть україномовне середовище — затверджена міська програма

Сьогодні, 15:10

Програма передбачає розвиток та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Кременчуцької міської територіальної громади на найближчі п'ять років

У Кременчуцькій громаді вперше розробили програму розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, яку учора затвердили на сесії міської ради. Під час її обговорення наголошувалося, що в умовах російсько-української війни підтримка української мови набуває особливого значення. Вона стає не лише культурним чи освітнім компонентом, а й частиною національної безпеки, стійкості, самоідентифікації суспільства та нашої єдності.

Комплексна програма розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя Кременчуцької міської територіальної громади на 2026–2030 роки визначає пріоритетні напрямки діяльності органів місцевого самоврядування, закладів освіти, культури, спорту, охорони здоров’я, соціальної сфери, громадських організацій, медіа та бізнесу щодо функціонування української мови на території громади.

Серед заходів програми:

проведення творчих і наукових конкурсів з української мови та літератури;

сприяння функціонуванню державної мови у сферах зовнішньої реклами, географічних назв, назв об'єктів топоніміки, транспорту, обслуговування;

проведення опитувань, інформаційних кампаній та, просвітницьких проєктів;

сприяння розвитку української мови у ветеранському, молодіжному та освітньо-культурному середовищі;

сприяння функціонуванню державної мови у сфері фізичної культури та спорту, а також у сфері медичного обслуговування;

створення офіційного каналу прийому повідомлень з позначкою «мовні порушення» на лінії 15-63 та на сайті міської ради.

«Російська — мова маргіналу»: у Кременчуці обговорили проєкт міської програми розвитку української мови

Під час обговорення програми на сесії до своїх колег депутатів та усіх чиновників виконкому звернулася Лариса Гориславець із проханням спілкуватися у стінах міської ради виключно українською мовою навіть під час перерв та спілкування на особисті теми.

— Ми ухвалюємо програму, але виникають подвійні стандарти, коли ті, хто за неї голосують під час особистого спілкування переходять на російську… Щобільше, колись я зробила зауваження співробітниці міської ради за спілкування російською. І у відповідь почула, «а що такого — я зі своїми розмовляла». Тобто, ми, україномовні, для неї «не свої», — зауважила депутатка.

Вона додала, що й депутати міської ради навіть у її стінах часто між собою переходять на російську.

— Потрібно не тільки голосувати, а й ставитися до української мови з повагою, а до впровадження цієї програми з розумінням. Це шлях, який ми повинні пройти, — резюмувала Лариса Гориславець.

Її доповнила голова постійної депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури та спорту Зінаїда Проценко. Вона розповіла, що під час підготовки програми в її створені брали участь представники громадських організацій, закладів освіти, культури, військові та фахівці. Депутатка зауважила, що російська мова, як мова агресора, не може звучати не тільки в адміністративній будівлі міської ради, а у стінах усіх комунальних підприємств та закладів Кременчука.

Зінаїда Проценко згадала про спортивну школу, тренери якої досі не перейшли на українську та повідомила про плани створення центру вивчення української мови, де усі охочі зможуть безоплатно підвищувати рівень володіння державною мовою.

— Кременчук має бути україномовним містом, - резюмувала вона свій виступ.

Нагадаємо, раніше ми писали про засідання робочої групи з підготовки міської програми розвитку та популяризації української мови, на якому учасники обговорили пропозиції та окреслили ключові напрями, на яких зосереджуватимуться упродовж наступних років.

Ще на початку року у Кременчуці представники громадського суспільства створили комітет із захисту української мови.

А учора на сесії Кременчуцької міської ради депутати затвердили міський бюджет на 2026 рік та програму розвитку надання соціальних послуг «Соціальна громада» на 2026 — 2028 роки.

Вони також ухвалили три звернення до Верховної Ради, Міносвіти та облради.