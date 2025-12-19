У Кременчуці депутати затвердили міський бюджет на 2026 рік

Загальний обсяг доходів та видатків бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік без урахування офіційних трансфертів визначений в обсязі понад 4 млрд 474 млн грн

У п’ятницю, 19 грудня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати без обговорення затвердили бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік. Загальний обсяг доходів міського бюджету на 2026 рік без урахування офіційних трансфертів визначений в обсязі понад 4 млрд 474 млн грн.

У Кременчуці почали обговорення проєкту міського бюджету на 2026 рік: пріоритети та головні загрози

Варто зазначити, що процес ухвалення міського бюджету у Кременчуці розпочався ще 25 листопада на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики, де його вперше презентували.

У Кременчуці пройшли громадські слухання щодо врахування громадських інтересів проєкту міського бюджету на 2026 рік

Другим етапом стали нового процесу ухвалення міського бюджету на наступний рік стали громадські слухання щодо врахування громадських інтересів проєкту рішення Кременчуцької міської ради «Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік», які відбулися 12 грудня. Обговорення проєкту міського бюджету на громадських слуханнях було проведено в Кременчуці вперше — відтепер в Україні передбачена саме така процедура його ухвалення.

16 грудня проєкт міського бюджету на 2026 рік обговорили та ухвалили на розширеному засіданні профільної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів. А напередодні сесії, 18 грудня, його ухвалили на засіданні виконавчого комітету.

Міський бюджет Кременчука-2026: на чому в мерії не хочуть економити

Отже, затвердження бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік на сесії міської ради стало останнім етапом його ухвалення.