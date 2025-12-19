{user_fullname}
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Гроші

У Кременчуці депутати затвердили міський бюджет на 2026 рік

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 212

   

Загальний обсяг доходів та видатків бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік без урахування офіційних трансфертів визначений в обсязі понад 4 млрд 474 млн грн

У п’ятницю, 19 грудня, на сесії Кременчуцької міської ради депутати без обговорення затвердили бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік. Загальний обсяг доходів міського бюджету на 2026 рік без урахування офіційних трансфертів визначений в обсязі понад 4 млрд 474 млн грн.

У Кременчуці почали обговорення проєкту міського бюджету на 2026 рік: пріоритети та головні загрози

Варто зазначити, що процес ухвалення міського бюджету у Кременчуці розпочався ще 25 листопада на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики, де його вперше презентували.

У Кременчуці пройшли громадські слухання щодо врахування громадських інтересів проєкту міського бюджету на 2026 рік

Другим етапом стали нового процесу ухвалення міського бюджету на наступний рік стали громадські слухання щодо врахування громадських інтересів проєкту рішення Кременчуцької міської ради «Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік», які відбулися 12 грудня. Обговорення проєкту міського бюджету на громадських слуханнях було проведено в Кременчуці вперше — відтепер в Україні передбачена саме така процедура його ухвалення.

16 грудня проєкт міського бюджету на 2026 рік обговорили та ухвалили на розширеному засіданні профільної депутатської комісії з питань бюджету та фінансів. А напередодні сесії, 18 грудня, його ухвалили на засіданні виконавчого комітету.

Міський бюджет Кременчука-2026: на чому в мерії не хочуть економити

Отже, затвердження бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік на сесії міської ради стало останнім етапом його ухвалення.

 

0
Автор: Віктор Крук
Теги: бюджет Кременчуга міський бюджет Кременчуцька міська рада сесія
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх