У Кременчуці почали обговорення проєкту міського бюджету на 2026 рік: пріоритети та головні загрози

Учора, 25 листопада, відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Засідання проходило в розширеному форматі за участі міського голови та його заступників, а головним питанням на ньому було обговорення проєкту бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік. Про особливості підготовки міського бюджету на наступний рік розповів Віталій Малецький.

Він зауважив, що цей проєкт бюджету не є остаточним і буде коригуватися через декілька причин.

По-перше, на рівні держави досі не вирішене питання, яка частка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) наступного року буде надходити до бюджетів територіальних громад. Наразі це 64%, але в проєкті державного бюджету на 2026 рік розглядається варіант залишити лише 60%.

— Ця різниця у 4% — це ті кошти, якими ми компенсуємо комунальним підприємствам міста різницю у тарифах на комунальні послуги. Якщо їх не буде, то доведеться сплачувати споживачам, — зауважив міський голова.

Він пояснив, що комунальні тарифи у Кременчуці не підвищуються з початку повномасштабного вторгнення, водночас собівартість надання комунальних послуг постійно зростає, через що комунальні підприємства потребують компенсації.

Друга невизначеність — міністерство фінансів остаточно не встановив для Кременчуцької громади розмір реверсної дотації — коштів, які вилучаються з міського бюджету та через державний бюджет спрямовуються на підтримку інших фінансово неспроможних територіальних громад.

Як додала заступниця міського голови — директор департаменту фінансів Тетяна Неіленко, попередні цифри реверсної дотації коливалися від 239 млн до 104 млн грн. У проєкті міського бюджету вказана саме друга цифра, але мінфін може її змінити.

Ще одне джерело поповнення міського бюджету, розмір якого поки остаточно не визначений — це освітня субвенція, яке місто отримує з державного бюджету для виплати зарплат вчителям.

Міський голова заявив, що при складанні проєкту бюджету була проведена певна оптимізація видатків.

— Було запропоновано керівникам департаментів відмовитися від деяких видатків… Ми не можемо забезпечити усі ваші «хотєлки». Будемо ще кроїти та зменшувати, — зауважив Віталій Малецький.

Серед того, на чому вирішили зекономити міський голова назвав перенесення підвищення зарплат працівникам виконкому з 1 січня на 1 квітня. Завдяки цьому вдасться заощадити 18 млн грн.

Він заявив, що соціальні видатки міського бюджету наступного року зростають майже у 1,5 рази. Його доповнила Тетяна Неіленко, яка повідомила, що у бюджеті наступного року видатки по всім департаментам зростають на 19-22%, що має забезпечити функціонування міського господарства та бюджетної сфери з урахуванням зростання зарплат, вартості енергоносіїв тощо.

До речі, індексацію зарплат бюджетникам наступного року прогнозують на рівні 8-9%, що також закладено в проєкт бюджету.

Депутатської комісії з питань бюджету погодила проєкт міського бюджету на 2026 рік, який найближчими днями буде ще доопрацьовуватися.

Цього року в Кременчуці запровадять нову процедуру підготовки проєкту міського бюджету — наймасштабніше його обговорення у вигляді громадських слухань відбудеться 12, або 10 грудня у приміщенні Кременчуцької міської ради. Після того проєкт бюджету ще раз обговорять на засіданні депутатської комісії та ухвалять на сесії Кременчуцької міської ради.