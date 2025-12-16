Олена Шуляк
Кременчук, Гроші

Проєкт міського бюджету Кременчука на 2026 рік затвердили на засіданні депутатської комісії

Сьогодні, 17:18 Переглядів: 153

  

Пропозиції, внесені допроєктуу міського бюджету на громадських слуханнях, враховані в доопрацьованому варіанті бюджету

У вівторок, 16 грудня, у сесійній залі Кременчуцької міської ради відбулося розширене засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Головним питанням на засіданні був розгляд проєкту міського бюджету Кременчука на 2026 рік. На засідання комісії прийшли міський голова Віталій Малецький, його заступники та усі керівники структурних підрозділів міськвиконкому та комунальних підприємств міста.

У Кременчуці почали обговорення проєкту міського бюджету на 2026 рік: пріоритети та головні загрози

Заступниця міського голови – директор департаменту фінансів Тетяна Неіленко поінформувала про хід підготовки документу та повідомила, що більшість пропозицій, внесених до проєкту міського бюджету під час обговорення на громадських слуханнях, враховані в доопрацьованому варіанті бюджету.

Зокрема, й щодо внутрішньоквартальних доріг, муніципальних доплат працівникам в галузі освіти та пропозиції громадського активіста, а з 2022 року військовослужбовця ЗСУ Сергія Полюховича щодо передбачення в міському бюджеті на наступний рік 10 млн грн на підтримку ветеранських стартапів. Як зауважила Тетяна Неіленко, у проєкті бюджету наразі закладено 4 млн грн на підтримку ветеранського бізнесу, але за потреби ця сума у другому півріччі може бути збільшена.

У Кременчуці пройшли громадські слухання щодо врахування громадських інтересів проєкту міського бюджету на 2026 рік

Це був другий етап нового процесу ухвалення міського бюджету на наступний рік. Першим етапом стали громадські слухання щодо врахування громадських інтересів проєкту рішення Кременчуцької міської ради «Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік», які відбулися 12 грудня. Це були перші громадські слухання в Кременчуці в ході підготовки міського бюджету — відтепер в Україні передбачений саме така процедура його ухвалення.

Міський бюджет Кременчука-2026: на чому в мерії не хочуть економити

Наступним етапом стане ухвалення проєкту бюджету на засіданні виконавчого комітету, який відбудеться напередодні сесії міської ради, й остаточний етап – ухвалення бюджету на сесії Кременчуцької міської ради, яка запланована на 19 грудня.

Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчуцька міська рада міський бюджет депутатська комісія
