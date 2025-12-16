Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Для дому і сім'ї, Рецепти

Конкурс рецептів: заливне з червоної риби від Лариси Пархоменко

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 359

Взяти участь просто — надсилайте свої рецепти на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня

Складові:

  • набір червоної риби, можна обрізь (лосось або форель) 1–1,5 кг
  • морква 2 шт
  • цибуля 1 шт
  • лавровий лист 2–3 шт
  • чорний перець горошком 5–7 горошин
  • сіль
  • желатин 20–30 г
  • лимон 1 шт.
  • зелень (петрушка, кріп).

Приготування:

  1. Промийте рибу, залийте холодною водою так, щоб усе було покрите (приблизно 2 л).
  2. Додайте очищену моркву (цілу або розрізану навпіл), цілу цибулину, лавровий лист і перець горошком. Посоліть із розрахунку 1 ч. л. солі на 2 л води.
  3. Доведіть до кипіння, зменште вогонь до мінімуму і варіть 40–50 хвилин, знімаючи піну, якщо вона зʼявляється.
  4. Після варіння обережно дістаньте рибу та овочі, бульйон процідіть через сито або марлю.
  5. Дайте рибі трохи охолонути. Обережно відокремте мʼясо від кісток, приберіть усі дрібні кісточки.
  6. Желатин (20–30 г) замочіть у 100 мл холодної води і залиште на 20 хвилин для набухання. Додайте набухлий желатин у 200 мл гарячого бульйону, добре перемішайте до повного розчинення. Змішайте із рештою бульйону (приблизно 800 мл) і дайте охолонути 10 хвилин. За бажанням можна додати в бульйон трохи лимонного соку для свіжої кислинки.
  7. Викладіть рибу на блюдо, зверху покладіть нарізану моркву, зелень, частки лимона. Обережно залийте все теплим бульйоном із желатином.
  8. Поставте в холодильник щонайменше на 4–6 годин, краще на ніч, щоб заливне добре застигло.

Смачно й недорого, якщо взяти обрізь червоної риби.


Нагадаємо, конкурс рецептів від газети «Для дому і сім'ї» продовжується.

Взяти участь просто! Поділіться своєю улюбленою стравою, яка асоціюється у вас із святковим новорічним столом. Це може бути оригінальний салат, смачний торт, соковите м’ясо чи креативне сучасне блюдо, яке так люблять шанувальники здорового харчування.

Редакція обере три найцікавіші рецепти, автори яких отримають приємні подарунки та публікацію у святковому випуску!

Як взяти участь:

  • Надішліть свій рецепт на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня.
  • Додайте ваше ім’я та прізвище, номер телефону для зв’язку.

Давайте разом створимо святковий настрій і надихнемо один одного смачними ідеями!


ПО ТЕМІ:

Конкурс рецептів: новорічний салат від Руслани Панасенко

Конкурс рецептів: святковий «Діамант» від Тетяни Кійкової

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: конкурс рецепти Новий рік
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх