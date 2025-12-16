Конкурс рецептів: заливне з червоної риби від Лариси Пархоменко

Нагадаємо, конкурс рецептів від газети «Для дому і сім'ї» продовжується.

Взяти участь просто! Поділіться своєю улюбленою стравою, яка асоціюється у вас із святковим новорічним столом. Це може бути оригінальний салат, смачний торт, соковите м’ясо чи креативне сучасне блюдо, яке так люблять шанувальники здорового харчування.

Редакція обере три найцікавіші рецепти, автори яких отримають приємні подарунки та публікацію у святковому випуску!

Як взяти участь:

Надішліть свій рецепт на пошту gazetakremenchuk@gmail.com або в телеграм на номер +380981248490 до 25 грудня.

Додайте ваше ім'я та прізвище, номер телефону для зв'язку.

Давайте разом створимо святковий настрій і надихнемо один одного смачними ідеями!