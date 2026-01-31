Ожеледиця на Полтавщині: без світла майже 6 тисяч споживачів

Через погодні умови, на дорогах ускладнився рух, а в 46 населених пунктах виникли проблеми з елетропостачанням