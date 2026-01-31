Ожеледиця на Полтавщині: без світла майже 6 тисяч споживачів

Через погодні умови, на дорогах ускладнився рух, а в 46 населених пунктах виникли проблеми з елетропостачанням
Унаслідок несприятливих погодних умов 30 січня в Полтавській області сталося масове знеструмлення населених пунктів. Найбільше постраждали Полтавський, Кременчуцький та Лубенський райони. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС України в Полтавській області.
Станом на 06.00 31 січня через ожеледицю без електропостачання залишаються 46 населених пунктів та 5869 споживачів, з них 5449 побутових і 420 юридичних. Аварійні бригади продовжують роботи з ліквідації наслідків негоди.
Підрозділи ДСНС вже двічі залучалися до допомоги: рятувальники відбуксирували 8 вантажних і 1 легковий автомобіль, а також розпиляли повалене дерево, яке перекривало рух транспорту.
Нагадаємо, що у Кременчуці через погіршення погодніх умов планують організувати дистанційне навчання.
