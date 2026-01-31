На Полтавщині заготовили понад 23 тонни шишок

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 189

У лісах Полтавської та Харківської областей триває сезон заготівлі шишок хвойних порід. У Слобожанській філії ДП «Ліси України» вже зібрали близько 23 тонн шишок сосни звичайної. Про це повідомили у філії «Слобожанський лісовий офіс».

Заготівлю традиційно проводять наприкінці осені та взимку — у період, коли шишки вже дозріли, але ще не встигли розкритися. Лісівники працюють на ділянках зі здоровими та стиглими деревами, дотримуючись вимог, щоб не пошкодити насадження. Для цього використовують драбини та спеціальне спорядження.

Після збору шишки очищають від лісового сміття та відправляють у сушарки. Під дією тепла вони розкриваються, після чого насіння проходить сортування та перевірку якості. Зберігають його у спеціальних бутлях.

Навесні підготовлене насіння висівають у лісових розсадниках, а вже наступного року молоді сіянці планують висаджувати на лісокультурних площах.

Крім того, у Миргородському надлісництві запрацював сучасний комплекс з переробки шишок і насіння хвойних порід, який для підрозділу торік придбало ДП «Ліси України». За одну зміну комплекс здатен переробляти 80–110 кілограмів шишок.

Заготівля насіння у філії триває.