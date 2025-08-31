На Полтавщині висадили понад 35 мільйонів дерев у межах програми «Зелена країна»

Протягом осені 2021 — весни 2025 року на Полтавщині висадили понад 35 мільйонів дерев у межах державної програми «Зелена країна». Про це повідомили у пресслужбі філії «Слобожанськй лісовий офіс».

За попередніми даними, лише цієї весни лісівники висадили близько 3 мільйонів сіянців, стільки ж планують висадити восени.

Чим наразі займаються лісівники області

Нові підходи у вирощуванні садивного матеріалу

В області працюють 11 лісових розсадників, де цього року виростять близько 10 мільйонів сіянців. Для підвищення ефективності запровадили вирощування у спеціальних коробах — за два роки збудували 31 такий об’єкт. Це дозволяє щороку отримувати додатково близько 2 мільйонів якісних сіянців із кращою приживлюваністю.

Сучасний комплекс із переробки шишок

Восени у Миргородському надлісництві запрацює новий комплекс для сушіння, переробки та зберігання насіння хвойних порід. Він здатен переробляти до 110 кг шишок за зміну, що забезпечить потреби не лише Миргородського, а й сусідніх надлісництв.

Модернізація техніки та протипожежний захист

За три роки для лісництв закупили 46 одиниць техніки: всюдихідні пікапи з установками для пожежогасіння, патрульні авто, трактори та човни. Це підвищило мобільність та зменшило витрати на обслуговування.

Розвиток рекреаційної інфраструктури

На Полтавщині вже створено 7 сучасних рекреаційних пунктів «Лісовичок», цього року запроєктовано ще два. Їх облаштовують вздовж доріг і біля населених пунктів, щоб забезпечити комфортний відпочинок і зменшити навантаження на ліси у пожежонебезпечний період.

Попри успіхи, лісівники стикаються з викликами війни. Зокрема, через уламки вибухонебезпечних предметів у лісах виникали пожежі — цього року зафіксовано 7 випадків, у результаті яких згоріло понад 12 гектарів лісу. Зокрема, лісова пожежа внаслідок падіння уламку ракети спалахнула в області кілька днів тому.