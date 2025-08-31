На Полтавщині висадили понад 35 мільйонів дерев у межах програми «Зелена країна»

ГО "Захист держави"
Ветерани мають право навчати дітей захищати Україну!
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

На Полтавщині висадили понад 35 мільйонів дерев у межах програми «Зелена країна»

Сьогодні, 15:25 Переглядів: 127

 

Лісівники завершують масштабний проєкт із відновлення та створення нових лісів

Протягом осені 2021 — весни 2025 року на Полтавщині висадили понад 35 мільйонів дерев у межах державної програми «Зелена країна». Про це повідомили у пресслужбі філії «Слобожанськй лісовий офіс».

За попередніми даними, лише цієї весни лісівники висадили близько 3 мільйонів сіянців, стільки ж планують висадити восени.

Чим наразі займаються лісівники області

Нові підходи у вирощуванні садивного матеріалу

В області працюють 11 лісових розсадників, де цього року виростять близько 10 мільйонів сіянців. Для підвищення ефективності запровадили вирощування у спеціальних коробах — за два роки збудували 31 такий об’єкт. Це дозволяє щороку отримувати додатково близько 2 мільйонів якісних сіянців із кращою приживлюваністю.

Сучасний комплекс із переробки шишок

Восени у Миргородському надлісництві запрацює новий комплекс для сушіння, переробки та зберігання насіння хвойних порід. Він здатен переробляти до 110 кг шишок за зміну, що забезпечить потреби не лише Миргородського, а й сусідніх надлісництв.

Модернізація техніки та протипожежний захист

За три роки для лісництв закупили 46 одиниць техніки: всюдихідні пікапи з установками для пожежогасіння, патрульні авто, трактори та човни. Це підвищило мобільність та зменшило витрати на обслуговування.

Розвиток рекреаційної інфраструктури

На Полтавщині вже створено 7 сучасних рекреаційних пунктів «Лісовичок», цього року запроєктовано ще два. Їх облаштовують вздовж доріг і біля населених пунктів, щоб забезпечити комфортний відпочинок і зменшити навантаження на ліси у пожежонебезпечний період.

Попри успіхи, лісівники стикаються з викликами війни. Зокрема, через уламки вибухонебезпечних предметів у лісах виникали пожежі — цього року зафіксовано 7 випадків, у результаті яких згоріло понад 12 гектарів лісу. Зокрема, лісова пожежа внаслідок падіння уламку ракети спалахнула в області кілька днів тому.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Слобожанський лісовий офіс
Теги: ліси лісівники
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх