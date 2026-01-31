«Кременчук» за чотири хвилини закинув чотири шайби і переміг «Шторм»

30 січня у Кременчуці на льодовій арені «Айсберг» відбувся матч чемпіонату України з хокею, у якому ХК «Кременчук» здобув виїзну перемогу над «Штормом» — 5:2.
Після першого періоду попереду були господарі льоду — 1:0. У другому періоді «Шторм» подвоїв перевагу, однак кременчуківці змогли скоротити відставання.
Вирішальним став третій період. Хокеїсти «Кременчука» за чотири хвилини закинули чотири шайби та повністю переломили хід поєдинку.
Шайби у матчі закинули:
Наступний матч відбудеться 31 січня о 12.00 на льодовій арені «Айсберг».
