До 18 годин без світла: графік погодинних знеструмлень на 31 січня

Завтра, 31 січня, у Кременчуці та на Полтавщині діятимуть графіки погодинних знеструмлень. Про це повідомили у пресслужбі Полтаваобленерго.
Відомо, що упродовж доби знеструмлюватимуть споживачів по 4 — 4,5 черги:
Зауважимо, що упродовж доби графік погодинних знеструмлень може змінюватися.
Ознайомитися з графіком можна за посиланням.
До якої черги (підчерги) відноситься ваша адреса у графіку, можна переглянути за посиланням.
Нагадаємо, що протягом дня діятимуть також планові знеструмлення.
