Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 31 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Веселий, 10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Перекопська, 40
просп. Полтавський, 277/2–281
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Київська, 64–121
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
вул. Проліскова, 1–11
вул. Євгена Патона, 25
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
