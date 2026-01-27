ГО "Захист держави"
Кіборги ДАПу: зустріч пам’яті та вдячності у Кременчуці 20 січня, у День вшанування захисників Донецького аеропорту
Микола Корецький
Микола Корецький, депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», привітав дітей з Новим роком та Різдвом Христовим
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
«Котикам» залишилось зовсім трохи, щоб придбати генератор: збір продовжується

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 0

 

Наші хлопці зараз тримають небо на Півдні, і їм дуже потрібна наша підтримка

Завдяки вашій допомозі вже майже назбирали на генератор — залишилось ще зовсім трошки, 7 тис. грн. І «котики», що тримають небо, і котики, що солодко сплять, чекаючи на бійців у бліндажах, дуже очікують на надійне джерело електроенергії. Бо один генератор вийшов з ладу, інший — на останньому подиху. Хлопці можуть залишитися без живлення в будь-яку мить, поки на вулиці вирує зима.

Бійці передають величезну подяку всім, хто вже підтримав збір! До фінішної прямої лишилося зовсім трохи. Давайте допоможемо їм дотиснути цю суму! Кожна ваша гривня — це світло.

Посилання на банку

Номер картки банки

4874 1000 2313 4813

0
Автор: Яна Гудзь
