«Котикам» залишилось зовсім трохи, щоб придбати генератор: збір продовжується

Сьогодні, 11:33

Наші хлопці зараз тримають небо на Півдні, і їм дуже потрібна наша підтримка

Завдяки вашій допомозі вже майже назбирали на генератор — залишилось ще зовсім трошки, 7 тис. грн. І «котики», що тримають небо, і котики, що солодко сплять, чекаючи на бійців у бліндажах, дуже очікують на надійне джерело електроенергії. Бо один генератор вийшов з ладу, інший — на останньому подиху. Хлопці можуть залишитися без живлення в будь-яку мить, поки на вулиці вирує зима.

Бійці передають величезну подяку всім, хто вже підтримав збір! До фінішної прямої лишилося зовсім трохи. Давайте допоможемо їм дотиснути цю суму! Кожна ваша гривня — це світло.

Посилання на банку

Номер картки банки

4874 1000 2313 4813