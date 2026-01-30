На Полтавщині заборонили рух великовантажного транспорту через негоду

У Полтавській області через погіршення погодних умов запроваджують тимчасову заборону руху великовагових та великогабаритних вантажних автомобілів. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури.
Обмеження діятимуть з 20:00 30 січня 2026 року на автомобільних дорогах загального користування державного значення.
Зокрема, рух вантажівок заборонять на таких ділянках:
Орієнтовна тривалість заборони — близько 12 годин. Про скасування обмежень та відновлення руху автотранспорту повідомлять додатково.
Водіїв закликають враховувати обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися вимог безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, що у Кременчуці планують організувати дистанційне навчання через погіршення погоди. А поліція Полтавщини закликає водіїв і пішоходів бути обережними через погіршення погоди. Віталій Дяківнич закликав органи місцевої влади подбати про безпеку людей, а жителів області — бути максимально обачними та за можливості обмежити перебування на вулиці в період сильних морозів.
