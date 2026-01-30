На Полтавщині заборонили рух великовантажного транспорту через негоду

Обмеження запровадять з вечора 30 січня на дорогах державного значення

У Полтавській області через погіршення погодних умов запроваджують тимчасову заборону руху великовагових та великогабаритних вантажних автомобілів. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації з посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури.

Обмеження діятимуть з 20:00 30 січня 2026 року на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Зокрема, рух вантажівок заборонять на таких ділянках:

М-03 Київ — Харків — Довжанський — від межі з Київською областю до межі з Харківською областю;

— від межі з Київською областю до межі з Харківською областю; М-22 Полтава — Олександрія — від Полтави до межі з Кіровоградською областю;

— від Полтави до межі з Кіровоградською областю; Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка — від автодороги М-03 Київ — Харків — Довжанський до межі з Дніпропетровською областю.

Орієнтовна тривалість заборони — близько 12 годин. Про скасування обмежень та відновлення руху автотранспорту повідомлять додатково.

Водіїв закликають враховувати обмеження під час планування маршрутів та дотримуватися вимог безпеки дорожнього руху.