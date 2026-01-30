Поліція Полтавщини закликає водіїв і пішоходів бути обережними через погіршення погоди

Поліція Полтавської області закликає жителів регіону зважати на складні погодні умови та дбати про власну безпеку. Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Полтавській області з посиланням на обласний центр з гідрометеорології.

За прогнозом синоптиків, 30 січня на Полтавщині очікують опади у вигляді дощу з переходом у мокрий сніг та сніг. Удень місцями прогнозують значний мокрий сніг. Протягом доби можлива слабка ожеледь, а на дорогах — ожеледиця.

31 січня синоптики прогнозують різке зниження температури повітря — до 6–11° морозу.

У поліції зазначають, що за таких умов значно зростає ризик дорожньо-транспортних пригод. Правоохоронці радять без нагальної потреби утриматися від поїздок на далекі відстані, а у разі виїзду — заздалегідь підготуватися.

Зокрема, водіям рекомендують:

мати із собою теплий одяг, гарячі напої, необхідні ліки, заряджений мобільний телефон і, за можливості, павербанк;

подбати, щоб бак автомобіля був повним, а транспорт — технічно справним;

перевірити наявність обов’язкового аварійного набору: аптечки, вогнегасника, знака аварійної зупинки та світловідбивного жилета;

за потреби мати троси або мотузки для буксирування.

У разі виникнення проблем під час поїздки правоохоронці закликають негайно звертатися за номерами 102 (поліція), 101 (рятувальники) або за єдиним номером екстрених служб 112.

