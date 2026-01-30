На Полтавщині судитимуть організаторів «фінансової піраміди» зі збитками майже 900 тисяч гривень

Сьогодні, 17:48 Переглядів: 162

На Полтавщині до суду скерували обвинувальний акт стосовно двох чоловіків, яких підозрюють в організації «фінансової піраміди». За даними слідства, від дій шахраїв постраждали 12 людей, загальна сума збитків становить майже 900 тисяч гривень.

Як повідомили у Департаменті кіберполіції Національної поліції України, організовану групу викрили у вересні минулого року кіберполіцейські Полтавщини спільно зі слідчими обласного главку поліції за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.

За даними слідства, 31-річний житель Харкова та 39-річний киянин шукали потенційних «інвесторів» у соціальних мережах та тематичних онлайн-спільнотах. Вони переконували людей оформлювати на себе онлайн-кредити й мікрозайми та вкладати гроші у їхні проєкти, обіцяючи швидке подвоєння коштів.

Після отримання грошей зловмисники припиняли спілкування з потерпілими, а отримані кошти ділили між собою та конвертували у криптовалюту. Потерпілими переважно ставала молодь, яка прагнула швидкого заробітку.

Під час досудового розслідування правоохоронці задокументували 12 епізодів злочинної діяльності. Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт скерували до суду. Обом фігурантам обрали запобіжний захід у вигляді застави.

Чоловіків обвинувачують за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27 та ч.5 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене організованою групою в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно шахрай з Кременчука отримав пʼять років увʼязнення за афери з орендою житла.