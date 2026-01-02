«Три на всю Україну»: в перинатальному центрі Кременчука працює унікальне обладнання

Сьогодні, 14:29 Переглядів: 216

Сьогодні, 2 січня, під час відвідування Кременчуцького перинатального центру журналістам показали відремонтовані відділення, а також унікальне діагностичне обладнання, яке працює у медичному закладі.

Справжнім експертом жіночого здоров’я називають медики апарат УЗД експерт-класа VOLUSON. Це спеціальна лінійка апаратів для того, щоб проводити УЗД тільки у вагітних. Діагностика на цьому апараті дозволяє виключити пороки розвитку дитини.

- Ми виключаємо пороки розвитку дитини в 20 тижнів. Наприклад, пороки серця. Якщо ми знаходимо їх, то скоригуємо цих жінок на Київ. Такі дітки народжуються й залишаються живі. Ще це 3D дослідження треба для того, щоб виключати пороки розвитку обличчя, щелепи. І це теж дуже важливо, – розповіла лікар ультразвукової діагностики Лариса Антіпова.

Також цей апарат досліджує доплер, який дозволяє оцінити кровотік у судинах, вимірюючи швидкість та напрямок руху крові, виявляючи тромби, атеросклероз, звуження чи закупорки.

- Доплер - це дуже важливо. Після 30 тижня, ми спостерігаємо за дитинкою, як вона розвивається. Якщо щось нам не подобається, ми робимо доплера. Раніше ми їх рахували самі, але тут це все автоматично - виключається помилка, - підкреслила лікарка.

Вона зазначила, що завдяки дослідженням на новому апараті народжується більше здорових дітей.

- Експерт-клас - це апарат, який має можливість самостійно думати і аналізувати ту інформацію, яку ми йому даємо. Він самостійно вимірює вагу плода, самостійно визначає стан дитини. Також він нам робить знімки, які потрібні для виключення прорахунків розвитку дитини.

Мер міста Віталій Малецький додав, що цей апарат у перинатальному центрі з’явився завдяки підтримці й допомозі Ростислава Масло, директора регіонального відділення Приватбанку в Кіровоградській області.

- Саме завдяки їхній допомозі пологовий отримав цей апарат. Ми з свого боку за бюджетні кошти докупили деякі датчики, щоб бачити діточок в 3D форматі, бачити кольорове зображення, відео записувати. Це батькам дуже важливо.

Зазначимо, що на всю Україну лише три лікарні (як державні, так і приватні) мають такі апарати. Тож це справжня гордість медичного закладу.