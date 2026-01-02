«Три на всю Україну»: в перинатальному центрі Кременчука працює унікальне обладнання

Сьогодні, 2 січня, під час відвідування Кременчуцького перинатального центру журналістам показали відремонтовані відділення, а також унікальне діагностичне обладнання, яке працює у медичному закладі.
Справжнім експертом жіночого здоров’я називають медики апарат УЗД експерт-класа VOLUSON. Це спеціальна лінійка апаратів для того, щоб проводити УЗД тільки у вагітних. Діагностика на цьому апараті дозволяє виключити пороки розвитку дитини.
Також цей апарат досліджує доплер, який дозволяє оцінити кровотік у судинах, вимірюючи швидкість та напрямок руху крові, виявляючи тромби, атеросклероз, звуження чи закупорки.
Вона зазначила, що завдяки дослідженням на новому апараті народжується більше здорових дітей.
Мер міста Віталій Малецький додав, що цей апарат у перинатальному центрі з’явився завдяки підтримці й допомозі Ростислава Масло, директора регіонального відділення Приватбанку в Кіровоградській області.
Зазначимо, що на всю Україну лише три лікарні (як державні, так і приватні) мають такі апарати. Тож це справжня гордість медичного закладу.
