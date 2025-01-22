Понад 14 млн грн зі Стабфонду на сферу здоров'я: куди виділяють кошти
Сьогодні, 17:27
Переглядів: 347
Виділяють гроші на ремонти, виготовлення проєктно-кошторисної документації, закупівлю необхідних матеріалів
Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської ради виділяють понад 14 мільйонів гривень для департаменту охорони здоров’я. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань фінансів 22 січня.
Далі ці кошти розподілять для лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», перинатального центру, дитячої лікарні, лікарні планового лікування.
Зі стабфонду спрямують:
- 142 тис. грн — для встановлення систем відеоспостереження у приміщенні дитячої лікарні;
- 382 тис. грн — міській лікарні планового лікування для проведення медичних оглядів водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння;
- 50 тис. грн — перинатальному центру для оплати зобов’язань за 2024 рік з виготовлення документації архітектурної спадщини;
- 1 млн 373 тис. грн — ЛІЛ «Кременчуцька» для капітального ремонту та термомодернізацію фасаду (розгляд цього питання відклали до пояснень очільника департаменту охорони здоров’я Максима Середи);
- 1 млн 632 тис. грн — для ремонту покрівлі у ЛІЛ «Кременчуцька»;
- 700 тис. грн — для реконструкції входів до консультативного центру ЛІЛ «Кременчуцька»;
- 1 млн 985 тис. грн — на реконструкцію 1-го поверху інфекційного відділення у ЛІЛ «Кременчуцька» для встановлення парового утилізатора;
- 600 тис. грн — на встановлення підйомника у перинатальному центрі;
- 462 тис. грн — для поточного ремонту покрівлі реанімаційного відділення у перинатальному центрі;
- 2 млн 766 тис. грн — для капітального ремонту приміщень операційного блоку у перинатальному центрі;
- 1 млн 475 тис. грн — на виготовлення проєктно-кошторисної документації для ЛІЛ «Кременчуцька»;
- 1 млн 110 тис. грн — для придбання паливно-мастильних матеріалів для генераторів у ЛІЛ «Кременчуцька».
Нагадаємо, у Кременчуці планують шукати додаткові гроші медзакладам, оскільки в Національної служби здоров'я України на відповідні медичні заходи коштів цьогоріч недостатньо.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.