Понад 14 млн грн зі Стабфонду на сферу здоров'я: куди виділяють кошти

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 347

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської ради виділяють понад 14 мільйонів гривень для департаменту охорони здоров’я. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань фінансів 22 січня.

Далі ці кошти розподілять для лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», перинатального центру, дитячої лікарні, лікарні планового лікування.

Зі стабфонду спрямують:

142 тис. грн — для встановлення систем відеоспостереження у приміщенні дитячої лікарні;

— для встановлення систем відеоспостереження у приміщенні дитячої лікарні; 382 тис. грн — міській лікарні планового лікування для проведення медичних оглядів водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння;

— міській лікарні планового лікування для проведення медичних оглядів водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння; 50 тис. грн — перинатальному центру для оплати зобов’язань за 2024 рік з виготовлення документації архітектурної спадщини;

— перинатальному центру для оплати зобов’язань за 2024 рік з виготовлення документації архітектурної спадщини; 1 млн 373 тис. грн — ЛІЛ «Кременчуцька» для капітального ремонту та термомодернізацію фасаду (розгляд цього питання відклали до пояснень очільника департаменту охорони здоров’я Максима Середи);

— ЛІЛ «Кременчуцька» для капітального ремонту та термомодернізацію фасаду (розгляд цього питання відклали до пояснень очільника департаменту охорони здоров’я Максима Середи); 1 млн 632 тис. грн — для ремонту покрівлі у ЛІЛ «Кременчуцька»;

— для ремонту покрівлі у ЛІЛ «Кременчуцька»; 700 тис. грн — для реконструкції входів до консультативного центру ЛІЛ «Кременчуцька»;

— для реконструкції входів до консультативного центру ЛІЛ «Кременчуцька»; 1 млн 985 тис. грн — на реконструкцію 1-го поверху інфекційного відділення у ЛІЛ «Кременчуцька» для встановлення парового утилізатора;

— на реконструкцію 1-го поверху інфекційного відділення у ЛІЛ «Кременчуцька» для встановлення парового утилізатора; 600 тис. грн — на встановлення підйомника у перинатальному центрі;

— на встановлення підйомника у перинатальному центрі; 462 тис. грн — для поточного ремонту покрівлі реанімаційного відділення у перинатальному центрі;

— для поточного ремонту покрівлі реанімаційного відділення у перинатальному центрі; 2 млн 766 тис. грн — для капітального ремонту приміщень операційного блоку у перинатальному центрі;

— для капітального ремонту приміщень операційного блоку у перинатальному центрі; 1 млн 475 тис. грн — на виготовлення проєктно-кошторисної документації для ЛІЛ «Кременчуцька»;

— на виготовлення проєктно-кошторисної документації для ЛІЛ «Кременчуцька»; 1 млн 110 тис. грн — для придбання паливно-мастильних матеріалів для генераторів у ЛІЛ «Кременчуцька».

Нагадаємо, у Кременчуці планують шукати додаткові гроші медзакладам, оскільки в Національної служби здоров'я України на відповідні медичні заходи коштів цьогоріч недостатньо.