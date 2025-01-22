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Понад 14 млн грн зі Стабфонду на сферу здоров'я: куди виділяють кошти

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 347

 

Виділяють гроші на ремонти, виготовлення проєктно-кошторисної документації, закупівлю необхідних матеріалів

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької міської ради виділяють понад 14 мільйонів гривень для департаменту охорони здоров’я. Про це стало відомо під час засідання депутатської комісії з питань фінансів 22 січня.

Далі ці кошти розподілять для лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька», перинатального центру, дитячої лікарні, лікарні планового лікування.

Зі стабфонду спрямують:

  • 142 тис. грн — для встановлення систем відеоспостереження у приміщенні дитячої лікарні;
  • 382 тис. грн — міській лікарні планового лікування для проведення медичних оглядів водіїв на стан алкогольного та наркотичного сп’яніння;
  • 50 тис. грн — перинатальному центру для оплати зобов’язань за 2024 рік з виготовлення документації архітектурної спадщини;
  • 1 млн 373 тис. грн — ЛІЛ «Кременчуцька» для капітального ремонту та термомодернізацію фасаду (розгляд цього питання відклали до пояснень очільника департаменту охорони здоров’я Максима Середи);
  • 1 млн 632 тис. грн — для ремонту покрівлі у ЛІЛ «Кременчуцька»;
  • 700 тис. грн — для реконструкції входів до консультативного центру ЛІЛ «Кременчуцька»;
  • 1 млн 985 тис. грн — на реконструкцію 1-го поверху інфекційного відділення у ЛІЛ «Кременчуцька» для встановлення парового утилізатора;
  • 600 тис. грн — на встановлення підйомника у перинатальному центрі;
  • 462 тис. грн — для поточного ремонту покрівлі реанімаційного відділення у перинатальному центрі;
  • 2 млн 766 тис. грн — для капітального ремонту приміщень операційного блоку у перинатальному центрі;
  • 1 млн 475 тис. грн — на виготовлення проєктно-кошторисної документації для ЛІЛ «Кременчуцька»;
  • 1 млн 110 тис. грн — для придбання паливно-мастильних матеріалів для генераторів у ЛІЛ «Кременчуцька».

Нагадаємо, у Кременчуці планують шукати додаткові гроші медзакладам, оскільки в Національної служби здоров'я України на відповідні медичні заходи коштів цьогоріч недостатньо.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук здоров'я гроші стабілізаційний фонд ЛІЛ «Кременчуцька» перинатальний центр дитяча лікарня
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