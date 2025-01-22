Середні зарплати чиновників центральних держорганів у грудні зросли до 80 тисяч гривень: у кого найбільше

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 299 Коментарів: 3

За рівнем зарплати у грудні лідирує Міністерство культури та стратегічних комунікацій

У грудні 2024 року середня зарплата чиновників в центральних держорганах України склала 79,8 тисячі гривень. Порівняно із січнем (38,6 тисячі гривень) зарплата збільшилася більш ніж удвічі. Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Проте, грудень не є показовим місяцем, оскільки наприкінці року держслужбовцям виплачуються різні премії та надбавки. У середньому за рік зарплата 21,8 тисячі чиновників центральних органів влади становила 54,4 тисячі гривень, що значно перевищує середній рівень по Україні (за даними ПФУ у вересні 18 тис. грн).

У грудні за рівнем зарплат лідирує Міністерство культури та стратегічних комунікацій України. У середньому його працівники отримали по 134,5 тисячі гривень. У міністерстві працює 380 осіб.

У Міністерстві закордонних справ рівень середніх зарплат у грудні — 125 тисяч гривень (140 осіб).

У Державній службі України з етнополітики та свободи совісті — 122,3 тисячі гривень (35 осіб).

Також високі зарплати в Антимонопольному комітеті — у середньому 118,2 тисячі гривень (268 осіб).

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Серед керівництва найвищі зарплати у грудні були в таких відомствах:

Державна служба експортного контролю України — 370,5 тисяч гривень ,

, Національна комісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг — 366,8 тисячі гривень ,

, Національне агентство із запобігання корупції — 355,8 тисячі гривень ,

, Державне агентство України з мистецтв та мистецької освіти — 345,4 тисячі гривень ,

, Державна служба якості освіти України — 317,9 тисячі гривень.

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Зазначимо, що в уряді знайшли спосіб зменшити завеликі пенсії, зважаючи на воєнний стан та потребу економії бюджетних витрат, та встановили понижувальні коефіцієнти для надвисоких спецпенсій на 2025 рік. Зменшення пенсійних виплат тим, хто отримує спецпенсії, що перевищують максимально встановлений розмір у 23 610 грн, у Мінсоцполітики назвали «справедливим».

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Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 12316, який передбачає внесення змін до закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо обмеження розмірів заробітної плати деяким категоріям осіб в умовах дії воєнного стану. Він розроблений з метою обмеження розмірів зарплат топпосадовцям об’єктів державної владності, органів державної влади та місцевого самоврядування для перенаправлення бюджетних коштів на потреби фінансування сектору безпеки та оборони України.

Зарплати чиновників центральних державних органів у 2024 році зросли на 61%: у кого найбільше

«Кременчуцький Телеграф» нещодавно писав, що зарплати чиновників центральних державних органів, місцевих держадміністрацій та судової влади України в період із січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У листопаді 2024 року середня зарплата у центральних держорганах склала 62 тис. грн, або на 23,4 тис. грн більше, ніж на початку року.

Раніше ми писали, що середня зарплата працівників центральних державних органів у жовтні 2024 року складала 57,5 тис. грн, що на 49% більше, ніж на початку року. Найбільші середні зарплати серед центральних держорганів в Антимонопольному комітеті — 113,7 тис. грн, при цьому зарплата керівництва сягає 218,4 тис. грн.

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Ми також писали про рівень зарплат та пенсій суддів, аналізуючи їхні декларації. Одні з найвищих зарплат мають судді Конституційного суду України. Наприклад, суддя КСУ Оксана Грищук за минулий рік задекларувала зарплату в розмірі 4 млн 309 тис. 987 грн. Це понад 359 тис. грн щомісячно.

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«Кременчуцький Телеграф» також писав, що Пенсійний фонд України затвердив показники середньої заробітної плати за III квартал 2024 року, з якої сплачено страхові внески та які враховуються для обчислення пенсій. За жовтень її розмір становить 18020 грн.

Водночас за даними Державної служби статистики, середня зарплата в першому кварталі 2024 року становила 18 903 грн.

Згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні наступного року перевищить 24,3 тисячі гривень. У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.