Яким буде рівень зарплат в Україні у 2025 – 2027 роках: прогноз Кабміну

Сьогодні, 07:42 Переглядів: 380

Як показують результати опитувань, більшість працівників українських підприємств незадоволені своїми зарплатами та планують звільнятись, коли випаде така нагода

В Україні через дефіцит кадрів темпи зростання зарплат випереджають усі прогнози. У таких галузях, як будівництво, готельно-ресторанний бізнес та водний транспорт зарплати за рік зросли більш ніж на 40%! Через дефіцит кадрів роботодавці вимушені платити більше для того, щоб привабити нових працівників.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

— Кількість нових вакансій на сайтах пошуку роботи практично не змінилася в червні (зазвичай вони сезонно зростають, зокрема завдяки старту жнив), а за опитуваннями бізнесу послаблення економічної активності зумовило й зменшення кількості працівників порівняно з травнем, — йдеться у звіті НБУ.

Згідно з останніми даними Держстату, середня зарплата в Україні становить 18,9 тис. грн на місяць. Це на 22,5% більше, ніж було в першому кварталі 2023-го. Таке зростання зарплат значно випереджає темпи інфляції (минулого року — 5,1%) і швидкість відновлення економіки. Ще два роки тому українці в середньому заробляли 14,6 тис. грн. Тож зарплати зросли на 29,3%, а кумулятивна інфляція за цей самий період сягнула 31,6%.

Якщо ж рахувати зарплати у доларах, то до рівня 2020-го року Україна має дійти тільки цього року. У 2020 році українці в середньому заробляли 526 доларів, у 2022-му цей показник знизився до 459 доларів, а у 2023-му середній розмір зарплати у доларовому еквіваленті становив 489 доларів.

Цього року згідно з прогнозами середньої зарплати та курсу долара, які закладено в бюджет, середня зарплата має сягнути 536 доларів.

Згідно з оновленим макропрогнозом Кабміну, середня зарплата в Україні наступного року перевищить 24,3 тисячі гривень. З урахуванням рівня інфляції, реальний рівень зарплат зросте на 8,1%.

У 2026 році середня зарплата становитиме майже 28,2 тисячі гривень, а у 2027-му — 32,5 тисячі гривень.

Зауважимо, що цей прогноз розроблено з урахуванням бюджетної декларації, згідно з якою мінімальну зарплату мають заморозити на три роки на рівні 8 тисяч гривень.

До речі, таке рішення не підтримують у парламенті. Так, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував зміни до бюджетної декларації щодо рівня мінімальної зарплати і пропонує її встановити на рівні:

у 2025 році — 8780 грн;

у 2026 році — 9650 грн;

у 2027 році — 10 420 грн.

Водночас мінімальна пенсія зростатиме так:

у 2025 році — до 2590 грн,

у 2026 році — до 2846 грн,

у 2027-му — до 3074 грн.

Середня зарплата в доларах наступного року може становити 542 долари, а у 2026-му досягти позначки в 606 доларів. Ураховуючи, що в бюджетній декларації з 2026-го до 2027-го не очікується девальвації гривні, середній розмір зарплат через три роки може сягнути вже 700 доларів.

Яку зарплату хочуть українці?

Згідно з даними аналітичного звіту Gradus Research, в Україні задоволені своєю роботою 26% опитуваних. Найбільше українці незадоволені своїми доходами — 82%. З них, 56% вважають їх недостатніми, а 26% — категорично недостатніми.

Середній рівень зарплати, який би задовольнив українців — 32 404 грн на місяць, свідчать результати опитування 4Service Group. Ця сума на 75% перевищує фактичну середню зарплату респондентів, яка становить 18 464 грн. При цьому левова частка опитаних працівників (63%) заявила про наміри звільнитися та шукати кращу роботу протягом найближчих шести місяців.

Низькі зарплати, відсутність перспектив кар'єрного зростання, погані умови праці — ось ключові причини бажання українців звільнитися. Разом із тим, згідно з оцінками уряду, в Україні після закінчення повномасштабної війни не вистачатиме близько 4 млн працівників. Тому покращення умов праці є одним із ключових завдань бізнесу. До того ж, аби компенсувати дефіцит кадрів, щорічно доведеться залучати до 300 тисяч робітників з-за кордону. Це можуть бути як біженці, які повертатимуться додому, так і трудові мігранти.

Нагадаємо, за підсумками першого кварталі цього року середня заробітна плата в Україні збільшилася на 22,5% порівняно з минулим роком і становить 18 903 грн. За січень — березень заробітна плата в середньому по Україні зросла на 4245 гривень. Про це за підсумками І кварталу 2024 року повідомляє Державна служба статистики.