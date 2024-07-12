У центрі Кременчука безперебійно працюватимуть світлофори

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На перехресті вулиць Старшого лейтенанта Кагала і Халаменюка світлофори працюватимуть також і під час відключень електроенергії. На це кременчуцька влада спрямовує 98 тисяч гривень. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету 11 липня.

Відомо, що на світлофори встановлять пристрої безперебійного живлення. Гроші на проведення робіт отримає департамент житлово-комунального господарства. Фінансування виділяють зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади.

Нагадаємо, у години пік на кременчуцькі перехрестя з найбільш інтенсивним рухом виходять регулювальники — представники батальйону патрульної поліції міста. «Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з кременчуцькими регулювальниками та дізналися про особливості їхньої роботи.