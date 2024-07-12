У Кременчуці рятувальники допомогли дитині, що зачинилася у квартирі

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 137

Дістатись до неї вдалося за допомогою автодрабини

11 липня о 19.07 на вулиці Володимира Великого у Кременчуці малолітня дитина зачинилася у квартирі, повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

На місце прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та за допомогою автодрабини, через балкон потрапили до квартири та відчинили двері матері.

З дитиною все в порядку.

Нагадаємо, 2 липня о 1.49 на проспекті Лесі Українки у Кременчуці дитина також зачинилася у квартирі.