У Кременчуці рятувальники допомогли дитині, що зачинилася у квартирі

11 липня о 19.07 на вулиці Володимира Великого у Кременчуці малолітня дитина зачинилася у квартирі, повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
На місце прибули рятувальники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та за допомогою автодрабини, через балкон потрапили до квартири та відчинили двері матері.
З дитиною все в порядку.
Нагадаємо, 2 липня о 1.49 на проспекті Лесі Українки у Кременчуці дитина також зачинилася у квартирі.
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