В ДТП у Гадячі постраждало двоє людей

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11 липня о 19.58 у Миргородському районі на вулиці Русанівській у місті Гадяч сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії постраждало двоє людей, одного з них вдалося врятувати. Про це стало відомо з оперативного зведення Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Рятувальники деблокували одного з постраждалих. Для ліквідації наслідків ДТП залучалося одне відділення 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Правоохоронці та рятувальники продовжують з’ясовувати обставини аварії.

Нагадаємо, що в Опішні зіткнулися позашляховик та мотоцикл — двоє людей травмувалися.