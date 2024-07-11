На Полтавщині зіткнулися позашляховик та мотоцикл: двоє людей травмувалися

Учора, 10 липня, близько 15.00 у селищі Опішня сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За даними правоохоронців, на дорозі зіткнулися позашляховик Mitsubishi Pajero Sport, за кермом якого був 35-річний водій, та мотоцикл Bajaj Pulsar NS200 під кермуванням 19-річного водія.
Внаслідок зіткнення травмувалися водій мотоцикла та його неповнолітня пасажирка. Обох травмованих госпіталізували.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України. Причини та обставини аварії встановлює слідство.
Нагадаємо, днями на Миргородщині вантажівка збила неповнолітню мотоциклістку.
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