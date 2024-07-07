На Миргородщині вантажівка збила неповнолітню мотоциклістку

Учора, 6 липня, близько 20.40 у селі Устивиця на Миргородщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідолмяють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою інформацією правоохоронців, вантажівка ГАЗ під керуванням 32-річного місцевого водія збила мотоцикл, на якому їхала 17-річна дівчина.
Внаслідок аварії потерпілу із травмами госпіталізували до Миргородської лікарні.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.
Слідчі встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди.
Нагадаємо, днями у Лубнах Ford збив водійку на електроскутері.
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