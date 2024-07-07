Полтавщину знову обстрілюють, страйки щодо реорганізації лікарні «Придніпровської» продовжуються та зміни у новому навчальному році для кременчуцьких школярів: головне за тиждень

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 511

Цього тижня росіяни мінімум п'ять разів обстріляли ракетами Полтавщину, правоохоронці викрили двох проросійських пропагандисток у Кременчуці, а також продовження питання щодо реорганізації лікарні «Придніпровська»: ми зібрали для вас ТОП-10 новин Кременчука, Полтавщини та України, які ви могли пропустити

Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» дізналися, як працює міська позаштатна постійна військово-лікарська комісія. Ми проаналізували, скільки грошей виділила влада Кременчука на харчування лікарів протягом трьох місяців та яка сума припадає на одну людину. Про це детальніше — у нашому матеріалі.

Одна з жінок поширювала на своїй сторінці у соцмережах відеозапис з ознаками заперечення, виправдовування збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році. Наприкінці червня Крюківський районний суд виніс обвинуваченій вирок. Яке покарання пенсіонерка отримала — читайте далі.

Також нещодавно співробітники СБУ викрили кременчужанку за транслювання тез російської пропаганди на сторінці в одній із заборонених соцмереж. Проросійській агітаторці правоохоронці повідомили про підозру, а усі матеріали скерували до суду. Більше інформації — у нашому матеріалі.

За перший тиждень липня армія РФ мінімум п'ять разів атакувала Полтавську область ракетами.

У понеділок, 1 липня, противник з небі двічі атакував Миргородську громаду. Як стало відомо пізніше, влучання прийшлися по Миргородському аеродрому. Росіяни випустили по громаді ракету «Іскандер» із касетними боєголовками. Пізніше видання Forbes написало, що це був один із найдорожчих днів для постраждалої української авіації.

Наступного дня, 2 липня, вибухи лунали у Полтаві. Повітряні сили повідолмяли, що до цього у небі над містом протягом кількох годин висів розвідувальний безпілотник. Вибухи чули в усіх районах міста. Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що влучань у цивільну чи промислову інфраструктуру не було.

У середу, 3 липня, російські ракети влучили у Полтавський район. Внаслідок ворожого влучання одна людина загинула, ще троє дістали поранення. Пошкоджень зазнали об'єкти промисловості, а також школа та дитячий садок.

Лунали вибухи у Миргородському районі і у п’ятницю, 5 липня. Тоді Повітряні сили знову попереджали про розвідувальний дрон у небі над Миргородом. Попередньо, армія РФ знову атакувала Полтавщину ракетами типу «Іскандер-М».

Також у ніч на суботу, 6 липня, кременчужани могли чути звуки вибухів. На Полтавщині тоді сили ППО відпрацьовували російські безпілотники, а відлуння вибухів могло долинати із сусідньої Кіровоградщини.

Про смерть чоловіка стало відомо учора, 6 липня. За інформацією джерел Телеграфа, помер Бортник внаслідок тяжкого поранення, отриманого при виконанні бойового завдання по захисті України. Чим відомий Олександр Бортник у Кременчуці — читайте у нашому матеріалі.

У суботу, 6 липня, у Кременчуці відбувся третій відкритий турнір з кросфіту «NO FIGHT, NO GLORY», присвячений памʼяті полеглого кременчужанина — Героя України, старшого лейтенанта бригади Національної гвардії України «Азов» Максима Кагала. Фоторепортаж із події, а також основні особливості проведення турніру — у нашому матеріалі.

У середу, 3 липня, у Кременчуці відбувся черговий мітинг активістів, які виступають проти реорганізації лікарні «Придніпровська». Міський голова Кременчука Віталій Малецький та очільник департаменту охорони здоров‘я Максим Середа знову наголосили громадянам, що реорганізації лікарні не уникнути, адже у майбутньому критерії НСЗУ ставатимуть жорсткішими до медзакладів. Це 2 липня журналістам «Кременчуцького Телеграфа» підтвердила і очільниця НСЗУ Наталія Гусак. За її словами, цьогоріч служба вводить селективне контрактування за певними напрямками. Зокрема, відомство оцінюватиме ефективність надання послуг — раніше достатньо було відповідати за відповідними критеріями.

Під час акції 3 липня міській владі запропонували створити таємне голосування за призначення керівника Кременчуцької міської першої лікарні ім. О. Т. Богаєвського. Люди обирали б між двома потенційними кандидатами на цю посаду — Віктором Скачком та Галиною Бородянець. Проте уже наступного дні на засіданні виконкому Малецький заявив, що «у нас не вибори визначають керівників некомерційних медичних підприємств».

Також на сайті Кременчуцької міськради з’явився проєкт рішення, згідно з яким директора лікарні «Придніпровська» Віктора Скачка виключать зі складу комісії, що займається реорганізацією медзакладу. Кого ж замість Скачка призначать, а також хто іще входить до цієї комісії — читайте у нашому матеріалі.

У п’ятницю, 5 липня, під час засідання сесії Кременчуцької міської ради розглядали питання про організацію нового навчального року для школярів громади. Навчальний рік для учнів розпочнеться, як і зазвичай, 1 вересня, а от тривалість навчального тижня та зимових канікул можуть змінити. Детальніше про це — у матеріалі Телеграфа.

У Кременчуці влада впроваджує ID-картки жителів Кременчука — «Картка кременчужанина» у формі мобільного застосунку «Кременчук цифровий». Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 4 липня. Що ж у застосунку планують розмістити — читайте далі.

Комунальне підприємство «Полтаватеплоенерго» програло справу з Кременчуком у Касаційному суді в Києві щодо тарифів на тепло. Мер Кременчука Віталій Малецький розповів, що вже зустрічався з новим керівником підприємства Олегом Мізіком. Надалі Кременчук планує звернутися до Полтавської обласної ради щодо перерахунків тарифів на тепло, що були до початку повномасштабної війни. Детальніше про ситуацію між Кременчуцькою громадою та «Полтаватеплоенерго» — у матеріалі «Кременчуцького Телеграфа».

Директорка центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 (колишня поліклініка на вулиці Мазепи) Наталія Тарасова ще 3 роки очолюватиме медичний заклад. Кременчук вже підписав з нею контракт на подальшу співпрацю попри те, що директорка підписувала накази з преміювання і надбавок до окладу її сина, що працює у тому ж медзакладі. Як вказано у постанові суду, розмір таких виплат міг сягати до 200% до встановленого окладу. Детальніше щодо справи Тарасової — у нашому матеріалі.