У Кременчуці пролунали вибухи: що відомо

У Кременчуці пролунали звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа». Наразі в області оголошена повітряна тривога.
У Повітряних силах Збройних сил України повідомляли про групу шахедів, яка тримала курс на Кременчук.
Нагадаємо, 5 липня у Миргородській громаді лунали вибухи. Спочатку командування Повітряних Сил повідомляло про швидкісну ціль через Полтавщину курсом на Кіровоградщину, а далі з’явилася інформація про ракету на Миргород.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.