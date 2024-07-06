У Кременчуці пролунали вибухи: що відомо

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У Повітряних силах попереджали про групу шахедів, які летіли у бік Кременчука

У Кременчуці пролунали звуки вибухів. Про це повідомляють кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа». Наразі в області оголошена повітряна тривога.

У Повітряних силах Збройних сил України повідомляли про групу шахедів, яка тримала курс на Кременчук.

Нагадаємо, 5 липня у Миргородській громаді лунали вибухи. Спочатку командування Повітряних Сил повідомляло про швидкісну ціль через Полтавщину курсом на Кіровоградщину, а далі з’явилася інформація про ракету на Миргород.