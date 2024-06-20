Полтавську молодь запрошують на всеукраїнський проєкт «Програму Лідерства»

Захід об’єднає близько 300 студентів з різних регіонів, які мріють про вільну, успішну Україну і хочуть брати активну участь у її творенні
14-18 серпня на території Меджибізького замку в Хмельницькій області пройде «Програма Лідерства 2024» — проєкт молодіжної організації «Українські Студенти за Свободу». Він відбудеться у форматі освітнього офлайн-табору. Опісля з'їзду, Програма триватиме цілий рік. Участь — безкоштовна.
Захід об’єднає близько 300 студентів, які мріють про вільну, успішну Україну і хочуть брати активну участь у її творенні. Як зазначають організатори, Програма включатиме лекції та обговорення на теми економіки, політичної свободи, філософії, підприємництва та його ролі в житті суспільства, побудови спільнот й лідерства, розмови про важливість боротьби за Свободу в часи війни й не тільки.
Передбачені фізичні активності, командотворення, культурно-розважальна частина та рефлексії. Навчання проходитиме у залах замку, а під час повітряних тривог будуть забезпечені підземні укриття.
На Програму можуть подаватися абітурієнти та студенти віком від 16 до 24 років, для яких Свобода є однією із ключових цінностей.
Необхідно заповнити анкету за цим посиланням та пройти відбір. Дедлайн реєстрації: 10 липня о 23.59.
Витрати, включно з роздатковими матеріалами, харчуванням та проживанням під час проєкту, покриває організація. Учасники ж мають забезпечити себе наметом, спальником та карематом для сну самостійно. Для усіх передбачений трансфер із Хмельницького до замку. Після завершення з’їзду за потреби у покритті переїзду до Хмельницького та оренди спорядження учасники зможуть податися на стипендію ім. Людвіга фон Мізеса.
Щорічна Програма Лідерства — єдиний шлях приєднатися до «Українських Студентів за Свободу» у ролі члена чи членкині ГО. За 5 днів табору молодь якомога більше познайомиться з ідеями спільноти.
Кожен учасник, який вирішить вступити в організацію, зможе продовжити Програму. Він отримає змогу цілий рік працювати зі своїм персональним ментором, реалізовувати власні ідеї через проєкти й заходи та розбудовувати спільноту.
Довідка
«Українські Студенти за Свободу» — це громадська організація, заснована на засадах захисту, популяризації та лобіювання принципів вільного суспільства. Місією спільноти є об’єднання, навчання та мобілізація української молоді, яка прихильна ідеям свободи. УСС — це вільне покоління, яке народилось і виросло у незалежній Україні. Учасники організації переконані, що саме свобода є ключовим елементом процвітання будь-якої нації.
Контакт для зв’язку: Юлія Засік, Менеджерка з комунікацій Офісу Президента Українських Студентів за Свободу, +38 098 758 76 96, press@studfreedom.org.
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