Полтавську молодь запрошують на всеукраїнський проєкт «Програму Лідерства»

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 0

Захід об’єднає близько 300 студентів з різних регіонів, які мріють про вільну, успішну Україну і хочуть брати активну участь у її творенні

14-18 серпня на території Меджибізького замку в Хмельницькій області пройде «Програма Лідерства 2024» — проєкт молодіжної організації «Українські Студенти за Свободу». Він відбудеться у форматі освітнього офлайн-табору. Опісля з'їзду, Програма триватиме цілий рік. Участь — безкоштовна.

Захід об’єднає близько 300 студентів, які мріють про вільну, успішну Україну і хочуть брати активну участь у її творенні. Як зазначають організатори, Програма включатиме лекції та обговорення на теми економіки, політичної свободи, філософії, підприємництва та його ролі в житті суспільства, побудови спільнот й лідерства, розмови про важливість боротьби за Свободу в часи війни й не тільки.

Передбачені фізичні активності, командотворення, культурно-розважальна частина та рефлексії. Навчання проходитиме у залах замку, а під час повітряних тривог будуть забезпечені підземні укриття.

«Чому варто поїхати на Програму Лідерства? На своєму прикладі можу сказати, що у 2021-му році це була подія, що повністю перевернула моє життя. Подарувала спільноту, яка дала можливість професійно зростати, платформу для просування ідей свободи, у які я щиро вірю та дещо сентиментальне. Справжніх друзів, які стали сім'єю, й студентське життя таке, яке воно має бути — із загостреним відчуттям справедливості та сповнене духом активізму. Програма Лідерства буде корисна кожній людині, яка хоче отримати можливість реалізовувати себе», — каже Микита Храмов, II Президент УСС та головний організатор проєкту.

На Програму можуть подаватися абітурієнти та студенти віком від 16 до 24 років, для яких Свобода є однією із ключових цінностей.

Необхідно заповнити анкету за цим посиланням та пройти відбір. Дедлайн реєстрації: 10 липня о 23.59.

Витрати, включно з роздатковими матеріалами, харчуванням та проживанням під час проєкту, покриває організація. Учасники ж мають забезпечити себе наметом, спальником та карематом для сну самостійно. Для усіх передбачений трансфер із Хмельницького до замку. Після завершення з’їзду за потреби у покритті переїзду до Хмельницького та оренди спорядження учасники зможуть податися на стипендію ім. Людвіга фон Мізеса.

Щорічна Програма Лідерства — єдиний шлях приєднатися до «Українських Студентів за Свободу» у ролі члена чи членкині ГО. За 5 днів табору молодь якомога більше познайомиться з ідеями спільноти.

Кожен учасник, який вирішить вступити в організацію, зможе продовжити Програму. Він отримає змогу цілий рік працювати зі своїм персональним ментором, реалізовувати власні ідеї через проєкти й заходи та розбудовувати спільноту.

«Завдяки Програмі Лідерства я знайшла спільноту однодумців, які заряджають та дають віру у рушійну силу молоді. Тут я вільна реалізовувати свої ідеї, можу навчатись нового та займатись активізмом. Спільнота стала комфортним простором, у якому я завжди знайду підтримку, а також постійний стимул для покращення. УСС — це есенція проактивних людей, які мають великий потенціал, не бояться брати на себе відповідальність та вже зараз роблять Україну кращою», — ділиться Валерія Бабій, активістка УСС.

Довідка





«Українські Студенти за Свободу» — це громадська організація, заснована на засадах захисту, популяризації та лобіювання принципів вільного суспільства. Місією спільноти є об’єднання, навчання та мобілізація української молоді, яка прихильна ідеям свободи. УСС — це вільне покоління, яке народилось і виросло у незалежній Україні. Учасники організації переконані, що саме свобода є ключовим елементом процвітання будь-якої нації.

Контакт для зв’язку: Юлія Засік, Менеджерка з комунікацій Офісу Президента Українських Студентів за Свободу, +38 098 758 76 96, press@studfreedom.org.