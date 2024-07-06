Уночі на Полтавщині збивали російські безпілотники

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Офіційної інформації про наслідки роботи ППО наразі немає

У ніч на суботу, 6 липня, на Полтавщині лунали вибухи: мобільні вогневі групи сил протиповітряної оборони збивали російські безпілотники. Про це у ранковому зведенні повідомили у пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України.

Армія РФ атакувала Україну 27-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Криму та Курської області. Захисникам українського неба вдалося збити 24 безпілотники.

Окрім Полтавської області, збивали дрони також у небі над сусідньою Кіровоградщиною, а також у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській та Миколаївській областях.

Мешканці Кременчука цієї ночі чули вибухи близько 01.25. Тоді з командування Повітряних сил повідомляло про рух безпілотників у напрямку Кременчука.

Наразі офіційної інформації про наслідки роботи ППО на Полтавщині немає.

Голова Кіровоградської облвійськадамінстрації Андрій Райкович у своєму телеграм-каналі повідомив, що у їхній області попередньо обійшлося без наслідків.